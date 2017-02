¿Amb diacrítics o sense? Els estudiants podran escollir com fer la selectivitat

Moratòria als accents diacrítics. Els alumnes que s'examinin de la selectivitat aquest any no hauran de seguir la nova normativa de de l' Institut d'Estudis Catalans (IEC) i podran seguir utilitzant les normes antigues. Segons ha apuntat el secretari d'Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, la moratòria durarà quatre anys.

"No es pot exigir als estudiants el coneixement d’aquestes novetats i la pauta de correcció admetrà com a bones tant les solucions derivades de la normativa anterior com de l’actual en les proves de Llengua i Literatura Catalana", ha apuntat Navarro. Per tant, fins l’any 2020, les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) mantindran aquesta dualitat en els criteris de correcció. La mesura, ha assegurat el secretari, s'ha pres per donar "flexibilitat" als estudiants i als correctors.

Una altra de les novetats de les PAU -el secretari ha assegurat que seguiran portant aquest nom i no Evaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (EBAU) com marca el ministeri- és la tria d'assignatures a la fase general.

Fins ara, els estudiants havien d'examinar-se obligatòriament de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera i història o història de la filosofia i una matèria de modalitat que podien escollir entre 20 opcions.Ara, només tindran 4 opcions per escollir a la matèria de modalitat: llatí, matemàtiques, matemàtiques aplicades a les ciències socials i història i fonaments de l'Art.

A la fase específica -que es voluntària per a tots els perfils d’estudiants i serveix per apujar nota- podran seguir escollint entre 20 opcions.