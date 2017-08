Tristesa profunda a Rubí per la mort ahir a Barcelona de dos veïns: un nen de 3 anys i el seu oncle avi

Entre els 13 morts de l'atemptat d'aquest dijous a la Rambla de Barcelona hi ha un nen de 3 anys i el seu oncle avi (F.L.R.), tots dos residents a Rubí. Segons informa Rubí TV, que ha parlat directament amb la família, les dues víctimes passejaven per la Rambla amb la mare i la germana del nen i la dona de l'home, que era la tieta de la mare, en el moment en què la furgoneta va començar a envestir vianants. Totes tres dones estan ferides, però no se'n sap l'estat.

Tal com explica aquest mitjà local, en un primer moment la família no localitzava l'home, i no ha sigut fins aquesta matinada que han sabut que va morir a l'acte.

L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, no ha volgut confirmar la identitat de les víctimes. Segons ha explicat als mitjans de comunicació, oficialment cap víctima de l'atemptat de Barcelona ha sigut identificada, encara, però sí que ha explicat que una família de Rubí li ha dit que n'havien mort dos membres, sense identificar-los.

315x459 Espelmes davant la carnisseria Milà, on treballava la dona i la tia àvia de les víctimes de Rubí / X.S. Espelmes davant la carnisseria Milà, on treballava la dona i la tia àvia de les víctimes de Rubí / X.S.

Una de les dones ferides, casada amb una de les víctimes mortals i tia àvia del nen mort, és molt coneguda a Rubí, perquè treballa des de fa molts anys en una cèntrica carnisseria de la ciutat vallesana. Avui a la porta d'aquesta botiga -Cansaladeria Milà-, que està tancada per vacances, han aparegut espelmes en senyal de condol.

Segons Europa Press, l'home mort és natural de la localitat de Lanteira, de Granada, amb la qual mantenia forts vincles i la visitava sovint, tot i que hi va emigrar els anys 60.

Aquest divendres al migdia (12 h) s'han guardat 5 minuts de silenci a la plaça de l'Ajuntament de Rubí (plaça Pere Aguilera), que s'ha omplert de veïns de la ciutat consternats.