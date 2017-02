Estat i Generalitat tornen a topar pel 0,7% de l'IRPF

Tensió en la primera reunió entre la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, per la gestió dels diners del 0,7% de l'IRPF que es destina a entitats socials i pel desplegament de la Llei de Dependència. "Ha estat una reunió amb molta tensió, amb bones formes", ha valorat la consellera en una compareixença en solitari després de la trobada.

El tema que més ha preocupat ha estat el del 0'7% amb finalitats socials de l'IRPF. Després que el Tribunal Suprem aprovés la sentència a favor que siguin les comunitats autònomes les que gestionin les subvencions lligades a aquests diners, Bassa ha lamentat que el ministeri no s'hagi compromès a complir-la. "Ha dit que tindria en compte la sentència però no sabia com", ha assegurat la consellera.

El 25% de tot el que es recapta a través de la casella del 0,7% de la Declaració de la Renda es recapta a Catalunya, però només arriba a les ONG catalanes l'equivalent al 14%. Bassa ha expressat la seva preocupació davant la possibilitat que el govern espanyol no acati la sentència i ha declarat: "Tenim pensat que, si no és com ha de ser, farem un requeriment perquè es compleixi la sentència", ha advertit.

Dolors Montserrat, que ha fet les declaracions per separat des de la delegació del govern a Barcelona, ha indicat que la sentència "es complirà, garantint la cohesió territorial i el propi programa, que es molt potent”, segons informa l'agència Efe.

Sobre la Llei de Dependència, Bassa ha assegurat que els preus que el govern espanyol posa sobre la taula no són els mateixos que els de la Generalitat: "Els estem explicant que paguem el doble del que tocaria pagar", ha afegit, i ha lamentat que la resposta de la ministra hagi estat només que ho analitzarien bé.

Lluita contra la bretxa salarial

La ministra ha explicat que Bassa s’ha mostrat favorable al projecte d’impulsar el "currículum cec", que potenciarà que als currículums no s’hi especifiqui ni nom ni sexe ni s’hi posi foto per tal d’evitar " la bretxa salarial de les dones". La ministra ha explicat que ha demanat a Bassa que se sumi al pacte d’Estat contra la violència masclista, un tema que, juntament amb els currículums cecs, Bassa ha declarat que no han estat el més rellevant de la conversa amb Montserrat.