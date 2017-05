El bisbe de Solsona vol prohibir els actes laics als temples de la seva diòcesi

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, vol prohibir la celebració d'actes laics com ara concerts o representacions teatrals en temples de la seva diòcesi. "Se n'ha fet un tip de veure el que no toca", ha dit en una entrevista a 'El Segre'. Per això, ha fixat uns criteris que ajudin els religiosos que vulguin restringir els actes extra-litúrgics i els ha publicat a la web del bisbat.

En aquest document, Novell recull que no es poden celebrar a les esglésies actes religiosos no cristians, actes interreligiosos o actes culturals que no tinguin com a finalitat "l a pregària, l’evangelització, la caritat i el diàleg fe i cultura". A més, diu que en el cas que els temples acullin actes "contraris a la santedat del lloc", se n'haurà d'informar i, si és necessari, cessar-hi el culte o demanar la dessacralització del temple.

Fa anys que les esglésies han obert les portes als actes culturals però el bisbe assegura que s'hi fan composicions profanes, festes, xerrades i, fins i tot, "actes sectaris".