Una calorada prematura acostarà el termòmetre als 40 graus

Encara no hem arribat al 15 de juny però la calor ja s’està fent difícil de suportar, i entre avui i demà els termòmetres fins i tot marcaran valors extrems en alguns punts. La primera calorada forta de l’any coincideix amb dies d’estancament de l’aire, cosa que ahir al matí ja va provocar que els nivells de contaminació per diòxid de nitrogen freguessin els límits permesos al centre de Barcelona, i que l’ozó es disparés també a la Catalunya Central.

Tant avui com demà la temperatura s’acostarà als 40 ºC a Ponent, i en molts punts del prelitoral i de la Catalunya Central el termòmetre rondarà al voltant dels 35 ºC a primera hora de la tarda. Avui el pic de calor serà més generalitzat, mentre que demà afectarà sobretot les comarques de Ponent i en alguns punts de les Terres de l’Ebre. El Meteocat té actiu un avís de situació de perill per calor que afecta 21 comarques i que té una rellevància especial a Ponent -al pla de Lleida el perill es considera alt (grau 3 sobre 6) tant avui a la tarda com demà.

No seria la primera vegada que a Lleida es freguen els 40 ºC en un dia de juny, però sí que és un fet poc habitual, sobretot si hi afegim el matís que encara som a la primera quinzena del mes. Fins ara la temperatura més alta registrada en un dia de la primera part del juny a Lleida són els 38,2 ºC del 14 de juny del fatídic estiu del 2003, i els 37 ºC només s’han superat en una altra ocasió tan aviat, el 13 de juny de 1981.

No s’albira encara un descens

Per tant, les temperatures d’avui i demà podrien no ser un rècord absolut de juny, però és bastant segur que no tindran precedents tan aviat en el calendari. Aquesta anàlisi és extrapolable a altres indrets. A l’aeroport de Girona, per exemple, des del 1973 només hi ha hagut tres dies amb més de 35 ºC a la primera part de juny, una dada que es pot produir perfectament avui.

Segurament la pitjor notícia no és aquest pic de calor d’avui i demà, sinó el fet que a llarg termini no es dibuixa una baixada clara de la temperatura. No només això, sinó que entre divendres i dissabte la sensació de xafogor podria augmentar encara una mica més en alguns punts de la costa central i de la Costa Daurada. Fins a Sant Joan les possibilitats d’una refrescada clara que canviï notablement l’ambient són molt baixes, però tampoc és probable que la calor es mantingui forta fins al punt de repetir-se un juny com el del 2003. Malgrat que els titulars són per a la calor, a la previsió també hi entren algunes tempestes, que sobretot apareixeran demà al Pirineu, però que demà podrien visitar altres comarques, sobretot del sud de Catalunya.

La qualitat de l’aire empitjora

La falta de canvis de temps està provocant també que la contaminació s’acosti cada dia més als límits permesos. Ahir l’estació de Gràcia-Sant Gervasi va tenir un pic horari de diòxid de nitrogen de 192 micrograms per metre cúbic d’aire, molt a prop dels 200 fixats com a límit de la protecció de la salut. A la Catalunya Central fins i tot va caldre emetre avisos preventius, en aquests cas pels nivells elevats d’ozó. El llindar d’alerta per aquest gas se situa en 240 micrograms per metre cúbic d’aire. Tant a Vic, com a Tona, Manlleu i al Montseny els nivells van sobrepassar els 180.

Segons les previsions del Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la Generalitat avui les condicions seran semblants o pitjors. Entre demà i divendres augmentarà lleugerament el vent i apareixeran alguns xàfecs puntuals, però tot fa pensar que la qualitat de l’aire continuarà sent força dolenta uns quants dies més.

No hi ha indicis clars d’un estiu especialment calorós

L’estiu serà especialment càlid?

No ho sabem. Les previsions estacionals indiquen tendències i no són clares. Segons els mapes de l’agència nord-americana NOAA el juliol serà molt normal pel que fa a temperatura i força plujós al nord. Un altre pronòstic estacional és el de l’AEMET, que indica un 50% de probabilitat que durant el juny, el juliol i l’agost faci més calor del que és normal, i només un 20% que l’estiu sigui fresc.

Refrescarà aviat?

Res ho fa pensar. La calor del cap de setmana no serà tan forta com la d’avui o demà, però la temperatura seguirà sent alta per a mitjans de juny. Els mapes dibuixen poques opcions que d’ara a Sant Joan hi hagi un canvi clar que faci caure notablement la temperatura. Entre el 21 i el 22 de juny hi podria haver una tongada de xàfecs, però difícilment servirà per fer que baixi la temperatura.