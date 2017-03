Un capellà de Rubí: "Ho vaig dir i ho repeteixo: els nens tenen penis i les nenes tenen vulva"

"Ho vaig dir i ho repeteixo: que no t'enganyin, els nens tenen penis i les nenes tenen vulva". Aquest és el missatge que ha enviat a través d'una carta a 'Tot Rubí' el mossèn que va celebrar la missa a Can Oriol, el dia d'Andalusia, Javier Villanueva. El mossèn ha volgut deixar clar que durant l'homilia ell no va afirmar que "si neixes home, seguiràs sent-ho, d'igual forma que si neixes dona, també ho continuaràs sent" tal i com apuntava l'article, però ha ratificat, de nou, el missatge transfòbic d' Hazte Oír.

"El que vaig dir i repeteixo és que s'ha de defensar la realitat i l'evidència. Això no vol dir aprovar tota la realitat, qualsevol realitat. Per exemple, reconèixer el mal és el primer pas per combatre'l i reconèixer el bé és el primer pas per promocionar-lo", ha apuntat a la carta.

En aquest sentit, afegeix que els actes religiosos estan per "parlar de Déu, de la llei que Déu ha donat als homes, o sigui, de moral, de drets i deures humans". "Una bona manera de respectar les persones és dir la veritat perquè només així -com va proclamar Crist- seran lliures. Per tant, és el contrari d'un missatge d'odi", ha assegurat.

El mossèn demana que les "conviccions cristianes tinguin el mateix respecte que les opinions contràries". Com exemple, "apunta el que han fet a l'autobús d'Hazte Oír, les capelles universitàries assaltades o a las hòsties exposades a Pamplona".