La consulta veïnal de la Vila Olímpica rebutja de ple l'alberg

Fins a 1.260 veïns de la Vila Olímpica, el 97% dels participants en la consulta veïnal, han votat en contra de l' alberg de 440 places que es preveu obrir a l'avinguda Icària. Així ho ha assegurat aquest dijous el president de l'associació de veïns, Jordi Giró, que ha destacat que, partint del cens de les últimes eleccions municipals (amb 6.211 persones), la participació ha aconseguit el 20,8%, xifra que ha comparat amb la registrada en la consulta sobre la reforma de l'avinguda Diagonal del 2010, amb una participació del 12%.

Al costat d'altres veïns, Giró ha detallat en roda de premsa que només 30 veïns han votat a favor del projecte, sis persones han votat en blanc i una ha votat nul. La consulta, impulsada pels veïns per la negativa del consistori a debatre-ho, va començar el 2 de maig i ha acabat aquest dimecres.

El president de l'associació de veïns ha exigit al govern d'Ada Colau que reculli aquest resultat i negociï amb la propietat de l'immoble, i ha avisat que, si no ho fa, recorreran als tribunals amb un contenciós administratiu, que preveuen presentar en un termini d'un mes si l'executiu municipal no impulsa la negociació.

Giró ha avisat que tenen el contenciós preparat i que preveuen dirigir-lo a qui va atorgar la llicència, i ha afegit: "No diem que la llicència estigui malament, sinó que està mal concedida. Hi ha elements que veiem amb un pes contundent perquè no es dugui a terme".

El ‘referèndum’ unilateral de la Vila Olímpica

Ha criticat el recorregut i el contingut de la llicència, i ha assegurat que, si els veïns haguessin estat informats a temps, "no haurien donat motiu" al fet que es concedís; després d'això, ha assenyalat mancances en àmbits com l'aparcament i la seguretat i ha assegurat que l'alberg no compleix criteris d'accessibilitat i ventilació.

Ha sostingut que hauria sigut necessari elaborar un pla de millora urbana (PMU) per a l'alberg, i també un estudi de l'impacte en la mobilitat i ambiental, i ha asseverat: "Som davant d'un espai d'oci, estada i convivència, o d'un espai massificat que reprodueix el model que tant critica el govern municipal?".

El govern municipal va descartar que legalment pogués comprar l'immoble per evitar que es converteixi en alberg, però Giró ha defensat que "no cal que compri l'edifici, sinó que les coses es poden reorientar", negociant amb la propietat amb la intenció de canviar l'ús de l'espai, que podria destinar-se a oficines o a una residència de gent gran o d'estudiants, ha proposat.

Bé d'Interès Cultural

A més, els veïns han començat a tramitar un expedient a través de la Generalitat per tractar que l'edifici sigui declarat Bé d'Interès Cultural de Catalunya o de Barcelona, la qual cosa implicaria "una sèrie de restriccions sobre la llicència" per protegir l'edifici, encara que ja hi han actuat en la façana.

Giró ha destacat que, a més, l'associació seguirà debatent l'assumpte amb els diversos grups polítics municipals, i ha recordat que ERC va condicionar el seu suport al Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (Peuat) al fet que el govern municipal estudiés jurídicament totes les opcions i contemplés la possibilitat de realitzar una consulta.

El president de l'associació de veïns ha advertit que l'associació no deixarà de mobilitzar-se fins que no resolgui l'assumpte, i ha criticat que el govern d'Ada Colau no hagi impulsat la consulta encara que es va comprometre a fer costat als veïns: "No estan fent política d'habitatge ni de lloguer, sinó política d'expulsió".