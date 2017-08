Un detingut per disparar a un marroquí a Ciutat Meridiana

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí a primera hora un home per haver disparat contra un altre individu al barri de Ciutat Meridiana de Barcelona, al districte de Nou Barris.

Cap a les 08.30 un veí ha alertat al telèfon d'emergències 112 d'un ferit per arma de foc a l'avinguda Rasos de Peguera. La víctima ha quedat ingressada en estat greu, l'agressor ha estat arrestat i s'ha localitzat l'arma.

Segons les primeres investigacions, els dos implicats s'estaven barallant quan l'autor del tret ha disparat a l'altre home, de 30 anys, que ha estat evacuat a l'Hospital de la Vall d'Hebron amb una ferida greu per arma de foc a la cama. No es tem per la seva vida.

Els serveis d'emergències també han atès la germana del ferit, una dona de 38 anys, afectada per una crisi d'ansietat.

Ara s'investiguen les causes de l'agressió, que no té cap relació amb els atemptats terroristes dels últims dies. Segons ha informat Protecció Civil, s'han atès unes 13.000 trucades relacionades amb els atemptats, un dels episodis amb més volum de trucades que s'ha registrat mai.