La família del nen atropellat a Les Borges podrà enterrar-lo al Marroc

La família del nen de 3 anys atropellat el dia 8 a les Borges Blanques (Garrigues) podrà viatjar al seu país d'origen, el Marroc, per enterrar el menor, després de la campanya solidària de la localitat i després que l'asseguradora del causant de l'accident s'hagi fet càrrec de les despeses.

Els pares i la germana han sortit avui de viatge amb destinació al Marroc acompanyant el fèretre del petit, per al que han comptat amb l'ajuda de l'associació de pares del col·legi Joan XXIII, Càritas i la parròquia per finançar el viatge.

La campanya per ajudar els pares del nen a repatriar el cadàver va començar després del tràgic accident amb l'objectiu de recaptar uns 6.000 euros per al trasllat del cadàver i les despeses del viatge de la família, però aquesta setmana es va saber que seria la companyia asseguradora del vehicle causant de l'atropellament qui finalment cobriria les despeses de la repatriació del cadàver del nen.

En total els veïns han recollit 4.946,78 euros, entre els ingressos fets directament al compte bancari obert per a aquest fi i el recollit a les diverses bústies repartides pels establiments i entitats de Les Borges. Els diners s'han lliurat a la família per sufragar les despeses generades pel viatge en avió, d'altres desplaçaments que hauran de fer al Marroc i el cementiri on serà enterrat el petit Ilyas, juntament amb la cerimònia de comiat.

"La família i tota la comunitat musulmana ens han expressat el seu agraïment per les grans mostres de solidaritat de tota la població, el qual us volem fer extensiu", assenyalen des de la comissió.

Carta de la mare: "Ens ha donat força per superar això"

Qui també ha mostrat el seu agraïment per la campanya de solidaritat és la mare de l'Ilyas. En un comentari a Facebook que s'ha fet viral, la Najat ha assegurat que les mostres d'afecte i la solidaritat dels veïns de Borges Blanques els han donat "molta força per superar" la mort del petit. "Mai vaig pensar que un fet tant trist es convertís en una cosa tant especial i bonica", afirma la mare. "Parlo de l'afecte i de la solidaritat de la gent a qui no li ha importat ni la raça ni la cultura i han fet les coses des del cor", ha afegit.

La mare ha agraït especialment la tasca de la directora de l'escola i la mestra del seu fill.