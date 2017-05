Les famílies de l'Escola Bellaterra es manifesten per exigir que es mantingui el servei de bus escolar

Les famílies de l'Escola Bellaterra s'han manifestat aquest matí per reclamar que es mantingui el servei d'autobús escolar. Més de 200 persones, entre pares i mares i alumnes, han participat en una marxa lenta des del nucli urbà fins a l'escola, situada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La protesta arriba després de quatre anys de reivindicacions i tràmits per aconseguir mantenir el bus escolar, que abans era gratuït i que utilitzen un centenar de nens. Amb la crisi econòmica, ja fa cinc cursos que la Generalitat va fer pagar pel servei, que val 270 euros al curs (190 euros per al segon germà), un preu que els pares costegen a mitges amb l'administració. El problema és que el Govern vol deixar de pagar la part que li pertoca "sense negociar amb les famílies" i plantejant una alternativa "insegura", segons denuncien els pares.

L'Ajuntament els ha proposat augmentar la freqüència amb un bus urbà, però la mesura no convenç les famílies perquè no garanteix la seguretat dels menors i perquè la gran afluència de gent al campus universitari sovint impossibilita l'entrada d'autobusos.

Per garantir el servei, els pares i mares de l'escola fa temps que es mouen. El març del 2016 la comissió d'ensenyament del Parlament va aprovar la singularitat geogràfica de l'escola, amb l'abstenció de Junts pel Sí. Així, es posava en relleu que els 5 quilòmetres que separen el nucli de Cerdanyola del centre són perillosos de recórrer a peu, motiu pel qual es feia notar la necessitat d'un transport escolar públic, una proposta que no és vinculant i que el Govern no ha garantit que compleixi.