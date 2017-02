Un grup d'universitaris amenaça de mort el secretari d'Universitats

Un grup d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va penjar dimarts un cartell al campus amenaçant de mort el secretari d' Universitats i Recerca, Arcadi Navarro. Uns encaputxats van penjar dimarts al matí un cartell a la façana d'un dels edificis de la plaça Cívica de la UAB, durant una manifestació a favor de la rebaixa de les taxes universitàries.

En el cartell es podia veure una caricatura del secretari d'Universitats amb el text "Arcadi Navarro, recorda que ets mortal". Després de la protesta estudiantil, la UAB va retirar immediatament el cartell de la façana de l'edifici.

Davant d'aquests fets, el centre ha emès un comunicat condemnant l'amenaça de mort a Navarro. La UAB dona suport a la reivindicació de la rebaixa de taxes, però assegura que "res legitima els comportaments" dels manifestants.

En el comunicat, el centre considera "intolerable" l'amenaça de mort, assegura que "no hi ha cap raó" per defensar la universitat pública "fent destrosses" i afirma que no accepta la presència d'encaputxats al centre.

"Les persones defensen les seves posicions donant la cara", assegura el centre, que considera traspassats els "límits establerts des del primer dia" per l'equip de govern de la UAB. "L'equip de govern sempre està obert a negociar i a parlar amb tothom, però rebutja les amenaces i les accions violentes totalment gratuïtes", assegura el centre.

Durant la manifestació d'ahir, en la qual s'exigia al Govern de la Generalitat que apliqui la moció aprovada pel Parlament el 2016 per reduir un 30% de les taxes universitàries d'aquest curs, els estudiants van fer pintades i van destrossar el caixer de Catalunya Caixa del campus