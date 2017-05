Els jesuïtes també demanen el tancament del CIE

La fundació jesuïta Migra Studium va denunciar ahir que el Centre d’Internament per a Estrangers de la Zona Franca va tenir tancades 83 persones durant el 2016 que havien afirmat que eren menors d’edat. Aquesta és una de les conclusions que ahir va presentar la fundació, que destina un grup de voluntaris per acompanyar i visitar les persones internades i recordar-los els seus drets. Aquesta fundació cristiana tenen un acord amb l’Ajuntament de Barcelona.

La responsable del grup de visites al CIE, Margarita García, va reconèixer ahir, en declaracions a Efe, que molts dels interns admeten davant dels voluntaris que són menors, però després “no volen fer-se les proves” científiques per comprovar la seva edat perquè prefereixen ser tractats com a adults. L’informe, que és “fruit del contacte i de l’experiència directa” també conclou que es fa un “ús excessiu i injustificat de la privació de llibertat”. Migra Studium va denunciar que el CIE de la Zona Franca incompleix la llei d’estrangeria, ja que la norma fixa que els interns no poden estar al centre més de 60 dies. En molts casos, però, com que alguns interns no estan documentats o els seus països no tenen acords de devolució amb Espanya, se supera aquest termini.

Ultimàtum per al precinte

Diverses institucions catalanes, com el Govern de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona o el Col·legi d’Advocats, entre d’altres, mantenen un litigi amb el ministeri de l’Interior i exigeixen el tancament del CIE. En aquest pols, el tinent d’alcalde de Barcelona, Jaume Asens, va donar un ultimàtum de dos mesos al ministeri perquè tanqués el centre sota l’amenaça de denunciar-lo a l’Audiència Nacional. El CIE no té llicència d’activitats i, segons Asens, “això no és un tràmit formal, ja que és el que permet saber si compleix les condicions de seguretat o no”. El termini de dos mesos s’acaba a finals d’aquest mes.