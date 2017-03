Un jutge haurà de decidir el futur de l'autobús transfòbic d'Hazte Oír, que segueix immobilitzat a Madrid

La justícia haurà de decidir ara el futur de l'autobús amb eslògans transfòbics d'Hazte Oír, que segueix en un aparcament de Madrid, després que la Fiscalia Provincial demanés ahir a la nit que se li prohibís circular i se l'immobilitzés de manera cautelar.

El Jutjat de Primera Instància número 42 de Madrid, en funcions de guàrdia, haurà de dilucidar si, com creu el fiscal, hi ha "risc de perpetuació de la comissió del delicte", d'"alteració de la pau pública" i de creació "d'un sentiment d'inseguretat o por entre les persones "per la seva orientació sexual, sobretot entre els menors, als quals es dirigeixen els missatges del vehicle.

La Fiscalia va traslladar la seva petició als Jutjats de Plaça de Castella, on CCOO ha presentat també la seva pròpia denúncia, després d'haver obert aquest mateix matí una investigació urgent per si els missatges que exhibeix poden ser constitutius d'un delicte d'odi, amb eslògans com "Els nens tenen penis. Les nenes tenen vulva", "Que no t'enganyin", "Si neixes home, ets home" o "Si ets dona, seguiràs sent-ho".

Hazte Oir denunciarà Carmena per prevaricaicó

De moment, el bus segueix "segrestat" des d'ahir en un aparcament de Coslada (Madrid), i l'organització ultracatòlica ja ha anunciat que estudia querellar-se contra l'Ajuntament dirigit per Manuela Carmena per prevaricació, després que la Policia Municipal immobilitzés ahir l'autobús.

El president d'Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, ha assegurat a Efe que ha suspès el recorregut fins que la situació "s'aclareixi jurídicament", alhora que ha mostrat el seu estupor per la reacció "absolutament desproporcionada" que ha suscitat, si bé la polèmica li ha sumat suports i fins i tot "donatius espontanis i nous socis".

El vehicle, que sí que va aconseguir circular dilluns passat per Madrid, tenia programat recórrer avui els carrers de València, abans de fer-ho en altres ciutats com Barcelona (divendres), Saragossa, Bilbao o Vitòria. Arsuaga ha explicat que el vehicle llogat ha costat "bastants milers d'euros", sufragats amb els donatius aconseguits per promocionar el llibre 'Saps el que volen ensenyar al teu fill en el col·legi? Les lleis d'adoctrinament sexual'.

De fet, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha demanat a l'Advocacia General de l'Estat que estudiï si la campanya ha infringit alguna llei autonòmica i, un cop es pronunciï, avaluarà obrir un "expedient sancionador" de caràcter administratiu.

Reaccions a tot l'Estat

HazteOir també s'haurà d'enfrontar a una altra denúncia del PSPV, que acusa l'organització d'"incitar a delictes d'odi" i ha demanat mesures per impedir la seva circulació. Segons el president de la Generalitat, Ximo Puig, la campanya "excita el pitjor del pitjor de l'ésser humà, la discriminació i la falta de respecte a la dignitat de les persones", i per això "no és benvingut" a València.

En la mateixa línia s'ha expressat el líder d'Podem, Pablo Iglesias, que ha aplaudit aquestes actuacions contra "un dels braços radicals del PP" que, segons ell, "tenen penis i vagina però no cervell ni tampoc cor".

També l'Ajuntament de Sant Sebastià, un altre de les destinacions del vehicle, ha acordat amb la unanimitat de tots els grups proclamar l'autobús "no grat", i a Navarra, la Delegació del Govern ha d'informar la Fiscalia si arriba a la Comunitat Foral per que es pronunciï sobre els missatges.

A l'associació de famílies de menors transsexuals Chrysallis, autora de la campanya desplegada recentment a les marquesines del País Basc i Navarra "Hi ha nenes amb penis i nens amb vulva", l'autobús els "fa mal" perquè els seus fills hi "per sobre de les ideologies ", ha subratllat a Efe la portaveu Beatriz Sever.

Veus a favor de l'autobús

Per contra, altres veus com la del bisbe auxiliar de Valladolid, Luis Javier Argüello, han defensat la llibertat d'expressió que assisteix a Hazte Oír per exposar les seves opinions sobre la transsexualitat en els menors, recordant que "els nens són nens i les nenes són nenes ". I la presidenta del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha reclamat "respecte a totes les posicions" i s'ha mostrat partidària que el autobús "viatge lliurement" i expressi el seu punt de vista "amb respecte, sense que es fiqui amb ningú ni insulti a ningú".