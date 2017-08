Més d'un miler de persones ja han signat el llibre de condolences a l'Ajuntament de Barcelona

Un miler de persones s'han acostat aquest matí a la seu de l'Ajuntament de Barcelona per signar el llibre de condolences que el consistori ha posat a disposició de la ciutadania i que recull les mostres de dol pels atemptats terroristes de la Rambla de Barcelona i Cambrils (Baix Camp).

Les portes del Saló de Cent, una de les sales nobles de l'edifici consistorial, s'han obert a les 10.00 hores i, de mica en mica, s'ha anat formant una cua de gent, de totes les edats, molts en família, que, en complet silenci, s'han esperat per fer les seves aportacions en el llibre.

Entre aquesta gent, per exemple, hi havia una família de Mallorca que acaba d'arribar a Barcelona per passar uns dies de vacances i que han volgut acostar-se a la seu de l'Ajuntament per plasmar per escrit la solidaritat amb les víctimes. Aquesta família ha explicat a l'agència Efe que van rebutjar cancel·lar el seu viatge pels atemptats, malgrat que familiars i amics els ho van recomanar, perquè volien demostrar que la manera de combatre el terrorisme és mantenint l'activitat normal.

A la cua també s'hi han pogut veure alguns turistes, encara que, de moment, la majoria de gent que ha passat pel Saló de Cent són ciutadans de Barcelona.

Cap al migdia, i després que parés de ploure, la cua ja travessava els vestíbuls interiors del consistori i arribava a fora, per una porta lateral del consistori, tot i que no s'han format aglomeracions.

Fonts de l'Ajuntament han assegurat que, a les 13.00 hores, ja havien signat el llibre un miler de persones.

La sala estarà oberta avui i demà fins a les 20.00 hores, mentre duri el dol oficial decretat amb motiu dels atemptats terroristes, que van deixar 13 morts a la Rambla de Barcelona i un a Cambrils.

Colau reivindica la unitat després dels atemptats: "Estem més forts que mai"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat avui la unitat de les administracions després dels atemptats de Barcelona i Cambrils i ha encomiat la resposta de la ciutadania en assegurar que "estem més units i forts que mai per defensar els nostres valors i la nostra forma de vida".

Després de signar el llibre de condolences, Colau ha volgut remarcar que totes les administracions han treballat conjuntament "des del primer minut" i que el seu objectiu comú és vetllar per la seguretat dels ciutadans.

540x306 Colau signant el llibre de condolences Colau signant el llibre de condolences

Colau s'ha referit també a la multitudinària concentració que van protagonitzar ahir al centre de Barcelona milers de persones per cridar "No tenim por" després dels atemptats terroristes. "Encara no tinc prou paraules d'agraïment a la ciutadania, que va fer una demostració de força i d'unitat i una recuperació dels carrers, que és el que els terroristes volen impedir", ha manifestat l'alcaldessa, acompanyada de la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa.

Colau ha elogiat que la Rambla es tornés a omplir ahir de barcelonins i turistes i que la ciutadania hagi reivindicat així els seus carrers, el seu model de convivència i la seva "estimada ciutat". "I seguirem fent-ho amb més força que mai", ha remarcat l'alcaldessa, que ha tornat a agrair als ciutadans que sortissin massivament al carrer i que no es deixessin "doblegar".

La consellera Meritxell Borràs ha afirmat, per la seva banda, que les administracions han treballat, des del primer moment, de forma coordinada, unida i solidària i ha recalcat que la ciutat ha mostrat en aquests moments tan terribles "la seva millor cara".

Així mateix, la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, ha expressat el suport de tots els municipis a Barcelona. "Ens sentim absolutament al costat de la ciutat", ha dit.