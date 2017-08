Amb les maletes al carrer: nit de desconcert al centre de Barcelona

El Luis G. prefereix no donar el seu cognom. No vol donar més importància al seu gest. Simplement va sentir per les notícies que Barcelona cedia apartaments gratis a les persones que no poguessin tornar als seus hotels per culpa de l'atemptat i va decidir donar un cop de mà i anar al centre a informar-ne els turistes que aquesta matinada, cansats i desorientats, ocupaven la confluència de la Gran Via amb el carrer Balmes esperant que es reobrissin els accessos a les Rambles per poder tornar als seus allotjaments. "Em vaig imaginar que ells no se n'assabentarien, que tenien allotjament gratis a la seva disposició, si ningú venia i els n'informava", explicava.

Per les xarxes socials, s'anunciaven hotels i apartaments gratis i alguns barcelonins oferien casa seva als que no tinguessin cap lloc on passar la nit. Però aquestes notícies no havien arribat al Chris Jezewski, dels Estats Units, i la seva família, alguns vinguts de Turquia. "Aquest hotel tampoc no té llits lliures", comunicava als seus familiars el Chris amb el telèfon a la mà després d'haver trucat, sense sort, a l'enèsim hotel. A les dues de la matinada portaven ja massa hores al carrer i les seves dues filles, de 10 i 7 anys, s'ho miraven tot amb resignació. El sogre del Chris descarregava la seva indignació. "L'objectiu dels terroristes és interrompre les vides de la gent i el de la policia hauria de ser el de restablir-les; no entenc perquè no ens deixen passar i ens tenen esperant de nit al mig del carrer", es queixava.

La Patricia Romano, una italiana amb trets de Sofia Loren, enfadada, no estalviava retrets. "Hauria de sortir l'exèrcit", deia mentre sostenia en braços la seva filla de cinc anys, que va acabar dormint sobre un llit improvisat al terra del carrer Balmes. Portava des de les nou del matí al carrer i la nena havia sopat un got de llet que li havien donat a l'hotel Avinguda Palace, on els turistes, sobretot francesos i italians, eren acollits temporalment fins que poguessin tornar als seus allotjaments.

D'allà van sortir passades la una de la matinada la Samira Hadena i la seva extensa família quan un policia, erròniament, els va informar que ja s'havien obert els accessos a la Rambla i que, per tant, ja podien accedir a l'aparcament de la plaça Catalunya on tenien aparcats els cotxes. Però la Samira, natural de França, encara hauria d'esperar al carrer amb els seus familiars, entre els quals hi havia una nena de tres anys, un nen d'onze mesos i una dona embarassada. Tots aguantaven estoicament sense queixar-se. Al cap d'unes hores havien de ser al seu hotel, al costat de l'aeroport del Prat, per agafar el vol de tornada. A ells l'atemptat els va agafar fent un cafè al Maremàgnum després d'haver baixat passejant per la Rambla només vint minuts abans de l'atropellament massiu. "Havíem parlat de la possibilitat de patir un atac, perquè venim de França i malauradament sabem el que és, però no estàvem preocupats tot i ser conscients de que era un risc real", explicava la Samira, que només lamentava que el policia que els havia fet abandonar l'hotel hagués desaparegut i els hagués deixat al carrer sense més informació.

Aquesta era la queixa de la majoria de turistes: la falta d'informació oficial. Alguns guies turístics feien d'informadors improvisats. Per un megàfon s'anaven anunciant els carrers dels hotels afectats i abans de deixar passar, per torns, els turistes, se'ls comprovava la documentació i es verificava que estaven allotjats allà on deien. El procés era lent. En un moment es van concentrar centenars de turistes desconcertats, alguns amb maletes , molts amb nens i cotxets i la majoria cansats després de tot el dia al carrer i espantats pel que havia passat. Podien haver sigut ells els que hores abans passejaven Rambla avall, deien la majoria.

Apartur cedeix apartaments gratuïtament

El Luis, al carrer, feia d'enllaç entre els turistes i Apartur, l'associació que va cedir els apartaments gratis. Triava les famílies amb nens petits i els explicava que, si volien, no calia que s'esperessin al carrer, que ell els buscava un allotjament per passar la nit. Molts se'l miraven amb reticències. "Ja he col·locat una família de marroquins amb quatre nens, una parella de Portugal amb dos nens i una noia de Londres amb dos fills", va explicar el Luis. Un cop havia contactat amb el propietari de l'apartament que gratuïtament cedia el pis, el Luis parava un taxi que, també gratis, els portava a l'adreça indicada. "A alguns els estranya aquesta solidaritat", deia.

Hi havia gent a qui l'atemptat havia agafat tot just aterrar a Barcelona, i es van trobar que no podien accedir als seus hotels. La Patricia Tellis, brasilera, s'esperava amb les maletes al carrer. El seu allotjament era dins de la zona acordonada. "He preguntat a un policia si podia accedir a l'hotel i m'ha dit: 'Bona sort'". Es va assabentar de l'atemptat a l'aeroport de Lisboa, abans d'agafar el vol a Barcelona. Reconeixia estar "espantada", però un cop a Barcelona les pors se li van esvair. "Veig que hi ha gent pels carrers i tot sembla controlat", deia. Havia triat com a destí Barcelona perquè París, on volia anar inicialment, li feia por per si tornava a ser objectiu terrorista. "Però sembla que no estem segurs enlloc", deia amb resignació. Això sí, avui no pensava deixar que els terroristes li esguerressin els plans de visitar Barcelona.