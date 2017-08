La manifestació "No tinc por" acabarà amb un acte a la plaça de Catalunya sense parlaments institucionals

La manifestació d'aquest dissabte en rebuig als atemptats acabarà amb un acte a la plaça de Catalunya sense parlaments institucionals. Sense donar gaires detalls, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat en una entrevista a BTV que les autoritats no seran protagonistes ni de la manifestació ni de l'acte.

L'acte serà "breu", una "cosa simbòlica amb paraules, música i protagonisme ciutadà", ha assegurat. La manifestació anirà dels Jardinets de Gràcia (passeig de Gràcia amb Diagonal) fins a la plaça de Catalunya. La capçalera, però, estarà situada a l’alçada de la Gran Via de les Corts Catalanes. Més enrere se situaran els representants institucionals, com ara membres del Govern, de l'executiu espanyol i els alcaldes afectats.

A la pancarta amb el lema "No tinc por" també hi haurà el disseny de Frederic Amat amb les lletres de Barcelona en vermell excepte la ela, que forma un crespó negre. Amb la pancarta se situaran representants dels Mossos i serveis d'emergències, així com col·lectius ciutadans que van actuar en el primer moment de l'atemptat.

La manifestació està convocada per les 18.00 h, i a la plaça de Catalunya, aproximadament davant del Hard Rock Café, hi haurà un escenari on es desenvoluparà l'acte final. S'està preparant un manifest unitari i encara no s'ha fet públic qui seran les persones que en faran lectura.