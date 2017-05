Tres menors ferits greus en l'explosió d'un castell inflable a Caldes de Malavella

Set menors han quedat ferits, tres d'ells en estat greu, en explotar un castell inflable en un restaurant de Caldes de Malavella (la Selva), Ca l'Oller, aquest diumenge a la tarda. Les primeres informacions de Protecció Civil apunten a que els menors ferits tenen entre 3 i 11 anys.

Dos d'ells, de 9 i 6 anys, que eren al castell en aquell moment han patit traumatismes greus. La nena de sis anys ha estat evacuada en un helicòpter medicalitzat a l'Hospital Vall d'Hebron, mentre que el nen de 9 anys ha estat evacuat també per aire al Parc Taulí de Sabadell.

Fins al lloc també s'hi han desplaçat set ambulàncies que han atès la resta de ferits. Un d'ells, una nena de 7 anys, presentava ferides menys greus, mentre que els altres tres -un nen d'11 anys, una nena de 7 i una nena de 3- estaven ferits lleus.

Els fets han passat a tres quarts de quatre de la tarda per causes que no se saben. Protecció Civil ha activat el nivell de prealerta del pla Procicat després de l'incident. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies de l'explosió.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet una piulada a Twitter assegurant haver parlat ja amb l'alcalde del municipi i ha desitjat que els nens ferits es recuperin.