Arriben els mosquits: com es preveu aquesta temporada?

Ja és un clàssic que, cada any, amb els primers episodis d'ascens sobtat de les temperatures recordem de cop l'existència d'aquests petits animalons, certament empipadors.

Cal recordar que les femelles dels mosquits són les úniques que ens piquen, i ho fan per obtenir la sang que necessiten com a aliment per tal de pondre els ous. La sang –que obtenen de vertebrats– suposa una aportació suplementària de proteïnes per a la maduració dels ous. Els mascles, en canvi, s'alimenten només del nèctar de les flors.

A Catalunya hi ha nombroses espècies d'aquests insectes, segons el servei de control de mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat només en aquesta comarca hi ha 19 espècies, tres de les quals ens resulten molestes. Entre aquestes hi ha el ja més que conegut mosquit tigre ( Aedes albopictus), una espècie que va arribar a Espanya l'any 2004, i que actualment s'estén per diverses zones de Catalunya. En trobem sobretot a l'entorn metropolità de Barcelona i en molts d'altres sectors del litoral i el prelitoral, però s'ha arribat detectat fins i tot al Prepirineu i a les comarques de Lleida.

Podem preveure com serà aquesta temporada?

Cal recordar que les condicions meteorològiques que puguem tenir durant l'hivern o la primavera no són rellevants a l'hora de preveure com serà la temporada de mosquits, que normalment s'estén entre els mesos d'abril i octubre.

Una de les principals raons rau en el fet que els mosquits tenen un potencial reproductor enorme. Una femella de mosquit tigre pot arribar a posar en una setmana fins a 200 ous en un petit recipient, i els mosquits triguen tan sols 6 dies en convertir-se en adults des que surten dels ous. És per això que el nombre de mosquits presents al llarg de la temporada depèn sobretot de l'aigua disponible en cada moment, així com de les temperatures que es vagin enregistrant.

Segons Frederic Bartumeus, biòleg i Professor d'Investigació ICREA, director del projecte Mosquito Alert, de moment enguany no hi ha "res especial en l'arrencada de la temporada", quelcom que comparteixen també d'altres experts en la matèria. Destaca que la detecció dels primers mosquits es va activar durant la segona quinzena d'abril, una data d'inici similar a la dels darrers anys segons les dades aportades pels ciutadans. Afegeix que "ha plogut força a la primavera, i això pot ajudar a tenir un estiu més complicat però de moment no ens ho sembla".

Models per preveure la presència futura dels mosquits

Mosquito Alert és un projecte de ciència ciutadana coordinat per CEAB- CSIC i CREAF, i impulsat per l'Obra Social La Caixa. Pretén lluitar contra l'expansió del mosquit tigre i el de la febre groga, dues espècies invasores que poden transmetre malalties globals.

L'aplicació de mòbil permet a qualsevol ciutadà notificar la troballa d'un mosquit i dels seus llocs de cria, i enviar una fotografia per tal que els experts la identifiquin. La informació enviada pels usuaris complementa el treball dels científics i permet que els gestors de salut pública la usin per tal de seguir, i controlar, l'expansió dels mosquits en barris i ciutats.

Bartumeus explica que actualment estan treballant per tal d'aconseguir poder realitzar prediccions a partir de les dades aportades dels ciutadans. S'estan usant les dades històriques obtingudes -que ja sumen tres anys- i caldrà veure com la meteorologia i aquestes probabilitats lliguen, es a dir, si es poden arribar a elaborar pronòstics a partir de les dades meteorològiques.

Les principals variables que s'estan usant per tal de confeccionar aquests models predictius tenen a veure amb la temperatura, la humitat, l'aridesa o els usos del sòl, entre d'altres. L'escala de treball obtinguda es preveu que sigui a nivell comarcal, o fins i tot municipal.

Bartumeus explica que s'hi està treballant "ja hem fet les primeres passes i marxen bé per fer previsions, tot que també cal tenir present la possibilitat que les prediccions incloguin molta incertesa, però encara està per veure".

Una aliança mundial per frenar els mosquits transmissors de malalties

Mosquito Alert i les Nacions Unides han impulsat recentment una aliança global per frenar els mosquits transmissors mitjançant la participació ciutadana. La iniciativa 'Global Mosquito Alert' pretén unir els esforços de diversos projectes de ciència ciutadana a nivell planetari que lluiten contra els mosquits transmissors de malalties.

Amb aquesta iniciativa es vol unificar les dades sobre els mosquits vectors de malalties i facilitar-ne l'accés als governs, xarxes nacionals i actors estratègics a nivell mundial a través d'un portal electrònic de les Nacions Unides.