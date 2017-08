"És la nostra obligació ajudar en tot el que puguem"

L'atemptat d'ahir a la Rambla de Barcelona ha despertat la cara més solidària de desenes de persones. Des del moment de la notícia, els hospitals i centres sanitaris no han parat de rebre tota mena de persones que s'oferien per donar sang, fer de traductors o, simplement, acompanyar els ferits en tot el que necessitessin. "Es tracta de col·laborar i ajudar en tot allò que puguem. És la nostra obligació com a ciutadans, fer-ho", ha assegurat Houssen Khaled, veí del barri de la Pau, que aquest matí esperava per donar sang a l'Hospital de Sant Pau. Cada matí passa per davant del centre per anar a la platja; en canvi, avui ha decidit canviar la rutina per "ajudar d'alguna manera".

És un dels molts donants que fan cua a l'espai habilitat per donacions a l'Hospital de Sant Pau. "Com a mínim hi ha dues hores de cua", explica als nous donants que arriben un dels voluntaris del banc de sang de l'hospital, Enric Ballarín, que demana paciència, encara que als donants de la cua no sembla importar-los el temps d'espera. El Brama Torsten, turista alemany que era a la plaça Espanya en el moment de l'atac, assegura que no li importa esperar tot el dia: "Hem d'ajudar Barcelona".

Tot i la solidaritat, la promotora del banc de sang del Sant Pau, Maria Rodríguez, recomana als donants esperar-se a la setmana vinent, perquè de moment les reserves ja tornen a estar a un nivell equilibrat. "La sang per als ferits ja està garantida, però les següents setmanes en seguirem necessitant, i la sang caduca", explica. Les reserves més baixes són del grup A negatiu. Els voluntaris i responsables de les donacions de l'hospital d'aquesta matinada s'han quedat fins a les 4 de la matinada atenent els donants.

Víctimes de totes les nacionalitats

Les víctimes de l'atemptat, de 34 nacionalitats diferents, segons els Mossos d'Esquadra, s'han repartit per diferents hospitals catalans. Entre els ferits de l'Hospital del Mar hi ha una jove italiana de 21 anys. El Luca, amic de la jove, explica que té una cama i un braç trencat. "Ella està bé, però està molt preocupada perquè no troben el seu nòvio, que era amb ella a les Rambles". El noi té 25 anys i està desaparegut. Els dos joves venien de Venècia per passar uns dies de vacances a Barcelona.

A l'Hospital del Mar també hi ha ingressada una família del Vendrell. La mare, la tieta i un nen i una nena estaven passejant per les Rambles ahir. Estan ferits lleus, i el pare, que en el moment dels fets estava treballant, és amb la seva família. La mare està ingressada en un altre hospital, al Sant Pau. En casos com aquest, en què els familiars estan ingressats en hospitals diferents, els serveis sanitaris estan treballar per reagrupar-los tan aviat com sigui possible. "En els casos en què un dels familiars està sa, serveix com a enllaç. Si tots els membres de la família o el grup estan ferits, la majoria ja estan junts", han explicat fonts sanitàries al diari ARA.

D'altra banda, el cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha visitat les víctimes més lleus en els diferents hospitals. "Hem volgut traslladar unes paraules de consol als ferits i a les famílies. I, sobretot, als nens, que són tan innocents", ha reconegut. "Estem impressionats per les mostres de solidaritat de la ciutat de Barcelona", ha afegit. Com a record a les víctimes, anuncia que diumenge a les 10 del matí se celebrarà una missa a la Sagrada Família.

Als centres sanitaris, a les 12 del migdia també s'ha celebrat un minut de silenci en record a les víctimes i en solidaritat amb els ferits i els familiars.