Un tall de llum a la seu de l'ICS causa problemes informàtics als ambulatoris

Alguns ordinadors de l'Institut Català de la Salut ( ICS), especialment als ambulatoris, han deixat de funcionar aquest matí, segons han informat fonts de l'ICS. L'avaria s'ha produït per un tall puntual del servei elèctric que ha tingut lloc aquest dilluns a la seu central de l'ICS, al carrer Balmes de Barcelona, i ha causat problemes informàtics a ambulatoris de Barcelona, la Catalunya Central i el Maresme. Tot i això, l'ICS té dificultat per saber quins ambulatoris o hospitals estan afectats, perquè tampoc tenen servei d'internet als ordinadors.

Fonts de l'ICS han informat que han contactat amb la companyia Telefónica, que és l'operadora que els ofereix del servei, perquè diagnostiquin i solucionin el problema. "I la companyia ha de valorar l'abast de l'afectació", han confirmat fonts de l'ICS a l'ARA. També han descartat que l'avaria estigui relacionada amb el ciberatac mundial amb el virus WannaCry.

El problema elèctric ha obligat a reinicialitzar tot el sistema informàtic de l'ICS, i a mig matí encara segueix sense funcionar. La companyia assegura que els servidors "s'estan recuperant" i que la previsió és que en les properes hores el sistema torni a operar amb normalitat.

Pla de contingència als ambulatoris

Als CAP no funcionen els ordinadors i no poden programar visites ni accedir als historials mèdics. Els metges aconsellen als usuaris que vagin a les consultes igualment, encara que no poden assegurar que l'hora concertada sigui la correcta, ni tampoc poden fer receptes electròniques.

Per això, l'ICS ha activat un pla de contingència per garantir l'atenció als pacients, tant els programats com els urgents. "Els professionals de l'atenció primària estan donant resposta a les consultes, tant programades com urgents", ha assenyalat l'ICS a través d'un comunicat, que ha reconegut que l'afectació en l'atenció primària és generalitzada a tot el territori, i que especialment estan afectades la programació de visites i la recepta electrònica.

D'una altra banda, també hi ha hagut una incidència en les línies de comunicació amb l'Hospital Vall d'Hebron, però en aquests moments ja s'han resolt, ha assegurat l'ICS.