La pista francesa i belga obre nous interrogants

El triangle Ripoll-Alcanar-Barcelona s’amplia Pirineus enllà i obre una incògnita més en la investigació per esbrinar el complot de l’atemptat a la Rambla i Cambrils. Perquè alguns dels presumptes terroristes van passar per París o els voltants de Brussel·les, dues de les grans capitals europees que han patit la bogeria jihadista encarnada i perpetrada per nacionals o residents de segona generació. França és el país de naixement o de residència d’on provenen la majoria de lluitadors europeus que s’enrolen a l’Estat Islàmic de Síria i l’Iraq. Bèlgica, per la seva banda, amb molts menys habitants, té el dubtós honor de ser el país que més terroristes hi envia per càpita. Què hi van anar a fer? Les policies no tenen resposta a aquestes preguntes, com tampoc no saben si s’anaven a reunir amb algun contacte o a buscar suport.

La pista de Younes Abouyaaqoub, el conductor de la furgoneta de la Rambla, es troba a França just el cap de setmana anterior a l’atac. Un radar va caçar l’Audi A3 implicat en l’atemptat de Cambrils mentre transitava per Essonne, a les immediacions de la capital francesa, el dissabte 12 d’agost. “Va ser un viatge d’anada i tornada, extremadament ràpid”, va indicar ahir el titular francès de l’Interior, Gérard Collomb, en declaracions a BFMTV. El ministre va deixar clar que la policia no tenia constància de l’existència de la cèl·lula “totalment espanyola” de Ripoll però es va aventurar a afirmar que el motiu de la visita del terrorista a territori francès era per “treballar”. Segons la cadena, Abouyaaqoub anava amb un “còmplice” no identificat. Tots dos van comprar en uns grans magatzems i van fer nit en un hotel a prop de París. L’endemà, diumenge 13, la matrícula del cotxe es va registrar en dos punts del sud del país de camí cap a Catalunya.

La negativa belga

Els serveis secrets francesos no tenen constància de la presència del presumpte instigador de la radicalització dels joves i cervell dels atacs, Abdelbaki es Satty. Però l’imam de Ripoll sí que hauria visitat terres belgues a principis de l’any passat, quan va acomiadar-se a la seva mesquita catalana per buscar-se la vida, va dir, als voltants de Brussel·les. Es Satty es va instal·lar a Vilvoorde, una localitat industrial que des de fa anys lidera amb èxit un programa per evitar la radicalització dels joves. És el que s’anomena model Vilvoorde, en què quan es detecta un comportament perillós s’alça un cordó sanitari al seu voltant per evitar que encomani discursos violents i radicals i se’n fa un seguiment individual. L’imam va demanar feina a la mesquita de la veïna ciutat de Diegem però no va agradar i la mateixa comunitat musulmana el va acabar expulsant en trobar-lo “estrany” i no mostrar cap document que l’acredités com a imam o aportar els seus antecedents penals.

D’altra banda, al Marroc un home de 34 anys, que havia residit al barri de Ripoll dels presumptes terroristes, declarava ahir per la seva possible vinculació, segons fonts oficials que citava l’agència Efe.