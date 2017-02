La presó Model tancarà portes aquest juny

La presó de la Model tancarà aquest proper mes de juny, després de 112 anys d'història. El departament de Justícia ha comunicat el calendari aquest dilluns als sindicats, segons fonts dels mateixos representants dels treballadors, que s'havien queixat que el centre penitenciari es clausurés abans que estiguessin enllestides les noves presons de la Zona Franca -que no arribaran fins 2021- i temien que es perdessin llocs de feina.

La previsió del departament és que a partir del 7 de març els nous presos preventius ingressin al centre penitenciari de Brians 1, que es convertirà en el centre de referència en la matèria a les comarques de Barcelona. A partir d'aquesta data, la resta de presos que ja són a la Model es traslladaran progressivament a la resta de presons catalanes, fins que la vella presó de l'Eixample, quedi buida definitivament al juny.

La conselleria de Justícia ja havia anunciat que la seva intenció era tancar la presó aquest 2017, tot i que encara no hi havia calendari. Al gener va signar el conveni amb l' Ajuntament de Barcelona per l'adquisició dels terrenys de la Zona Franca. A partir de 20121 s'obrirà en aquesta àrea el centre obert que substituirà el de la Trinitat Nova. Al 2025 ho farà la nova presó de dones i preventius, que acollirà només una tercera part dels interns en aquest règim que hi ha ara a la Model, i les preses que són al centre de Wad-Ras.