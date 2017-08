Un silenci ensordidor contra el terrorisme a la plaça de Catalunya

Clam contra el terrorisme a la plaça Catalunya de Barcelona, on centenars de persones han volgut participar aquest migdia al minut de silenci per les víctimes de l'atemptat a la Rambla. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha estat un dels primers en arribar a la fila zero de l'acte, en el qual han participat nombrosos representants polítics i de la societat civil.

Els assistents, amb gest seriós, han començat a accedir a la plaça des de quarts de deu del matí. Agents dels Mossos revisaven una a una les bosses que entraven a l'espai, cosa que ha format diverses cues als accessos de la plaça.

El silenci s'ha imposat prop de les dotze -moment previst per al minut de silenci-, interromput només per aplaudiments unànimes però esporàdics i algun crit de retret contra la presència de polítics a l'acte.

Posteriorment, la Rambla s'ha omplert de gent que baixava fent el mateix recorregut que va fer ahir la furgoneta que va acabar amb la vida de 13 persones. La gent aplaudia i cridava: "No tenim por!".

Els veïns de Cambrils també s'han concentrat, a la mateixa hora, davant l'Ajuntament del municipi, per mostrar la seva repulsa als atacs que ahir van deixar set ferits a la localitat.

540x306 Minut de silenci a Cambrils Minut de silenci a Cambrils

Mostres de solidaritat a La Rambla

Gairebé una hora abans que comencés el minut de silenci ja hi havia desenes de ciutadans a La Rambla, col·locant espelmes i ossos de peluix en record als morts i ferits en l'atemptat.

Jan, 22 anys, ha acudit a La Rambla per homenatjar les víctimes. S'ha fet una samarreta per l'ocasió, va cap al minut de silenci: "El terrorisme vol estendre la por i avui hem de ser aquí demostrant que no tenim por. L'atemptat no ha de ser una excusa per apropar-nos a l'odi i al racisme, sinó que ens ha d'allunyar del racisme. No hem de respondre a l'odi amb odi. Hem de ser pacífics, venir aquí amb la millor actitud del món i demostrar que no tenim por".

Uns metres més enllà, un home de 68 anys explica a l'ARA que ahir era comprant a la Boqueria quan es va produir l'atemptat. De sobte va veure com tothom entrava corrents; va sortir al carrer i va trobar-se directament amb dos morts. Avui ha volgut tornar a trepitjar La Rambla: "No hem de tenir por i no hem de callar", diu indignat.