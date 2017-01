Més onades de calor i menys pluges: els efectes del canvi climàtic a Catalunya

"El canvi climàtic és aquí, és un fet i hem d'estar preparats". Ho advertia el director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), Arnau Queralt, en la presentació del Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic davant dels mitjans de comunicació. Un informe que pronostica que el 2050 la temperatura a Catalunya haurà pujat 1,4ºC més respecte la mitjana dels últims trenta anys. De fet, des de 10950 fins al 2014, la temperatura de l'aire ha augmentat de mitjana 0,23ºC cada deu anys.

El Pirineu i el Litoral són les zones que sortiran més perjudicades pels efectes del canvi climàtic. L'àrea pirinenca, perquè patirà un augment de les temperatures més gran que la resta del territori, sobretot a l'estiu, cosa que afectarà els ecosistemes i les espècies fredes, que no podran pujar més amunt per buscar temperatures baixes perquè "la muntanya s'acaba", va explicar el coordinador científic de l'obra, Javier Martin-Vide.

I la zona costanera del Litoral, perquè veurà una pujada del nivell marí. En els últims anys, per exemple, l'augment del nivell del mar ha crescut 4 milímetres per any a la Costa Brava i, segons els científics, ho continuarà fent, cosa que provocarà un efecte erosiu a les platges. L'any 2050, gran part de les platges catalanes canviaran les seves condicions inicials, i un 42% ho farà cap a pitjor. Els científics calculen que Catalunya podria tenir 164 quilòmetres de costa en condicions de vulnerabilitat, dels 800 totals.

El tercer informe sobre el canvi climàtic l'han elaborat més de 140 investigadors durant gairebé dos anys. És una iniciativa del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, l'Oficina del Canvi Climàtic i el Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest dilluns s'ha presentat al Palau de la Generalitat en un acte presidit pel conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. L'any 2005 ja es va presentar el primer informe sobre el canvi climàtic i l'any 2010, el segon.

Romeva ha volgut deixar clar la necessitat que l'informe sigui útil, pràctic i vinculi diferents actors. "Ens hem de preparar i estar alerta i, sobretot, donar resposta de forma col·lectiva i de forma important des de les insitucions", ha explicat en declaracions recollides per Europa Press. Per Rull, el canvi climàtic "no és una política d'un govern sinó d'un país", perquè és un problema en majúscules que interpel·la a tothom i s'ha d'acompanyar d'acció i d'un programa concret. El conseller ha defensat que cal seguir desplegant la Llei del Canvi Climàtic.

Quins seran els efectes del canvi climàtic a Catalunya?

Més nits tropicals

Aquest augment de temperatures es notarà, també, en els estius. Seran cada vegada més càlids i hi haurà onades de calor més severes, sobretot als nuclis de la ciutat. Això farà que hi hagi cada vegada més nits tropicals en aquesta època de l'any, és a dir, que la temperatura no baixi de 20ºC. Aquest fenomen ja s'ha començat a donar en els últims anys, ja que, per exemple, segons Martin-Vide, l'estiu passat hi van haver 93 nits tropicals a la ciutat de Barcelona.

Però els efectes no acabarien aquí, sinó que també estan augmentant les nits on la temperatura no baixa dels 25ºC. Un fenomen que encara no se li ha posat nom, però que, per exemple, al centre de la ciutat de Barcelona aquest estiu hi van haver cinc nits amb aquestes temperatures altes, segons Martin-Vide. Els investigadors també alerten que l'augment de les temperatures farà que hi hagi sequeres més persistents i més greus.

Més morts per les onades de calor

Les persones grans o amb patologies prèvies, però també les persones amb un nivell socioeconòmic baix, són els que més patirien els efectes del canvi climàtic, segons els científics que han elaborat l'informe, sobretot a les grans ciutats on més es notaran els efectes de les onades de calor.

Així, l'informe alerta que hi podria haver un increment de la mortalitat com a conseqüència de la calor i es passaria de les 300 víctimes anuals fins a les 2.500. Unes morts que estarien relacionades, sobretot, amb les malalties cardiovasculars i respiratòries, del sistema nerviós i mental, la diabetis i les malalties del sistema urinari i renal. A Barcelona, s'estima que anualment es produeixen 3.500 morts prematures a causa de les afectacions que provoca la contaminació de l'aire.

Menys pluges però més intenses

Pel que fa a les pluges, la projecció que fan els investigadors d'aquest tercer informe és que disminueixin un 10% a mitjans de segle, durant totes les estacions de l'any menys l'hivern, cosa que provocarà una baixada dels recursos hídrics, concretament, xifren una reducció del 9,4% a les comarques del Pirineu, d'un 18,2% a les interiors i d'un 22% a les litorals. Per això, els investigadors alerten que caldrà plantejar una nova gestió d'aquests recursos.

L'augment de les temperatures també provocarà que hi hagi un augment de la torrencialitat de les pluges i més dies amb precipitacions més intenses. Si hi acaba havent un augment de pluges torrencials i també creix la vulnerabilitat i els canvis d'usos del sòl, hi hauria un risc més gran d'inundacions.

Els autors de l'informe també pronostiquen que l'increment de temperatura i la disminució de precipitacions conduirà a augment d'incendis forestals de gran magnitud. Uns incendis que també afectarien zones on ara no és habitual que es produeixin i que s'iniciïn fora del període d'estiu.

Espècies de peixos noves



El sector pesquer és un dels que ja està patint els efectes del canvi climàtic i els investigadors de l'estudi alerten que els pescadors catalans ja estan pescant peixos diferents als de fa uns anys. El canvi climàtic afecta els ecosistemes marins i a la costa catalana han arribat diverses espècies tropicals.

Però no només està canviant el tipus de peixos, sinó que cada vegada hi ha més episodis de mortalitat d'organismes per culpa de l'augment de la temperatura de l'aigua. Aquest fet també provoca que hi hagi espècies que fins ara eren habituals del litoral català, i que ara s'estan desplaçant cap al nord. Una situació que també es reprodueix amb les espècies terrestres.

El sector pesquer no seria l'únic afectat per l'augment de la temperatura, sinó que l'agricultura també en patiria els seus efectes. Així, podria generar problemes greus de floració, maduració, cops de calor i allargar els cicles de creixement d'alguns cultius.

Beneficis pel turisme de sol i platja

El turisme de de sol i platja serà un dels pocs beneficiats dels efectes del canvi climàtic. Per què? Els permetrà "desestacionalitzar" el turisme i que no tot es concentri a l'estiu, va explicar Martin-Vide, ja que podran "satisfer noves demandes" fora del període estival.

En canvi, però, el de neu, es veurà més perjudicat, ja que caldrà que "diversifiqui l'oferta", perquè la neu es redistribuirà i es concentrarà en unes poques estacions d'esquí. Segons Martin-Vide, el canvi climàtic afectarà "la freqüència i la quantitat de neu", perquè "serà cada cop més escadussera", tot i que encara hi haurà "temporades bones pels amants dels esports d'hivern".