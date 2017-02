El tribunal paralitza el nou contracte de la llum de Barcelona en admetre el recurs de les elèctriques

Revés per al govern de Barcelona després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, un organisme que depèn de la Generalitat, hagi acceptat les mesures cautelars que les elèctriques van plantejar contra el contracte municipal de la llum. Gas Natural i Endesa van decidir no presentar-se al concurs per al contracte de la llum i el van recórrer davant d'aquest Tribunal perquè verifiqués si els requisits vulneraven la llei. Segons defensen les operadores, l'Ajuntament no ha donat prou informació del conveni sobre pobresa energètica que haurà de firmar qui guanyi el concurs municipal. El concurs s'havia de resoldre aquest divendres, però la decisió del tribunal de moment el paralitza.

El consistori ja ha dit que presentarà al·legacions entre aquest dimecres i dijous, i de moment continuarà endavant amb tots els tràmits per a la subhasta, a l'espera que l'organisme de la Generalitat accepti els seus arguments. També recorden que el tribunal s'ha limitat a admetre les mesures cautelars presentades per Endesa -Gas Natural va limitar-se a recórrer el concurs però no en va demanar la paralització-, però no ha entrat en la qüestió de fons i, per tant, no s'ha pronunciat sobre la legalitat del concurs. Des de l'operadora que ara mateix gestiona la llum a Barcelona, però, la decisió de l'òrgan de la Generalitat s'interpreta com un primer aval a les seves postures jurídiques. Insisteixen que els requisits que havia fixat l'Ajuntament per a l'adjudicació eren discriminatòries i confien que el tribunal administratiu els acabi donant la raó.

L'antecedent

El pols entre les grans operadores i el govern municipal va començar aquesta setmana, després de fer-se públic que Endesa, que actualment opera la llum a Barcelona, i Gas Natural, l'altra gran elèctrica, no s'havien presentat al concurs públic per gestionar la llum i que, a més, l'havien recorregut. D'entrada, les operadores argumentaven que l’Ajuntament no ha donat prou informació del conveni sobre pobresa energètica que haurà de firmar qui guanyi el concurs municipal. El govern de Barcelona, però, va subratllar que l’únic que està demanant és el compliment de la llei 24/2015, anomenada de pobresa energètica.

A mitjans de gener l’Ajuntament va anunciar que havia modificat els plecs de la licitació del contracte del subministrament elèctric, valorat en 65 milions d’euros, per adequar-lo a la llei de pobresa energètica. Així, va incloure-hi requisits com facilitar l’accés al bo social, oferir cursos de formació sobre drets i eficiència energètica i respectar el principi de precaució. Això significa que les empreses han d’avisar l’Ajuntament abans de tallar la llum perquè els serveis socials puguin actuar abans.

Per això, des del govern municipal van vincular la decisió de les grans operadores amb la falta de voluntat de lluitar contra la pobresa energètica. “Barcelona no vol treballar amb elèctriques que no assumeixin les clàusules contra la pobresa energètica”, va tuitejar l’alcaldessa, Ada Colau. En canvi, les empreses van desvincular el recurs de les obligacions per la llei de pobresa energètica.

Segons fonts de Gas Natural consultades per l’ARA, la companyia no té “cap problema” per protegir les famílies més vulnerables, però exigeixen una “informació detallada” de les condicions del contracte. A més, denuncien que les subministradores van demanar informació addicional però que l’Ajuntament no els hi va donar. Des d’Endesa consideren que el concurs de l’Ajuntament és “ discriminatori” perquè les petites comercialitzadores que s’hi han presentat tenen tots els clients al mercat lliure i no al regulat i, per tant, no han de fer front al bo social ni a les clàusules sobre pobresa energètica que sí que han de complir les grans.