El 64% de les urgències dels hospitals es podrien resoldre en un altre centre

"No són batalles que es puguin guanyar en un dia", admetia aquest divendres el conseller de Salut, Toni Comín. Parlava de la imatge que es repeteix any rere any, sobretot a l’hivern, de pacients esperant als passadissos de les urgències hospitalàries que quedi lliure un llit a planta per poder ingressar. La conselleria està immersa des de fa mesos en la redacció d’un nou pla director d’urgències, que confia en tenir enllestit durant el primer trimestre del 2017, i que té un dels focus posats en com millorar el drenatge de pacients. Però el primer que vol Salut abans d’actuar és conèixer "centre per centre" què passa, davant la sospita que els col·lapses que denuncien organitzacions de pacients no responen a un esquema únic. Per aquesta raó, desenvoluparà un nou sistema d’informació en temps real que permeti analitzar què passa a les urgències de tot el territori. La nova eina estarà implantada l’1 de gener del 2018.

No és l’única mesura prevista. Amb motiu de la presentació del pla hivernal d’urgències, Salut va explicar també una segona prova pilot que durà a terme aquest mateix hivern. La idea és fruit d’una anàlisi detallada del perfil dels usuaris de les urgències a tot Catalunya i tindrà la seva primera presa de contacte en el dia a dia real al centre d’urgències d’atenció primària ( CUAP) Casernes de Sant Andreu. Allà s’instal·larà al febrer el primer equip de suport integral a la complexitat (Esic), que es focalitzarà específicament en l’atenció del pacients crònics més complexos. L’Esic disposarà de vuit llits al centre de Sant Andreu, però també tindrà reservats quatre llits a l’hospital sense necessitat de passar pel servei d’urgències. Salut creu que així podrà evitar ingressos i millorarà el control dels malalts. "Si funciona, l’estendrem a la resta de la xarxa", va assegurar Comín.

Un 5% d’hiperfreqüentadors

Per què focalitzar els esforços en els pacients crònics complexos? Salut ho va argumentar amb les dades "exhaustives" que ha anat recollint des del 2014, i que posen de relleu que hi ha un 5% dels pacients que van a les urgències dels hospitals cinc o més vegades l’any. Són el que denominen usuaris "hiperfreqüentadors", perquè protagonitzen el 18,5% del total d’atencions que es fan i el 13% dels ingressos. Ara bé, no hi van sense motiu, perquè Salut també ha identificat que el seu risc vital és "elevat" en comparació a la resta de pacients. La hipòtesi diu que millorar el control d’aquest grup hauria de repercutir en el conjunt del sistema.

Després d’anys en què van anar a la baixa, Salut ha vist com en els últims dos anys l’activitat del servei d’urgències torna a créixer. Ho va fer un 3,6% entre el 2014 i el 2015, sumant no només les urgències dels 59 hospitals en què hi ha, sinó també els 26 CUAP i les atencions que gestiona el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Ara bé, en aquest capítol també hi ha marge de millora. Salut ha identificat que fins al 64% dels pacients que van a les urgències dels hospitals trobarien el mateix nivell de resolució en altres centres, i a més en menys temps –un 52% podrien anar als CUAP i el 12% restant a un centre de primària normal–. La percepció errònia que només un hospital està preparat per atendre urgències és un dels motius del biaix, juntament amb el desconeixement que hi ha sobre els CUAP, uns dispositius amb pocs anys de recorregut. "Hem de trobar la manera perquè el ciutadà tingui més capacitat per triar el millor recurs", apuntava Comín, i una trucada al 112 pot ser el primer pas per decidir el millor circuit, afegia.

En el més immediat, el pla hivernal d’enguany preveu una inversió addicional de 18,6 milions d’euros, la xifra més alta dels últims cinc anys, amb els quals Salut reforçarà l’activitat dels centres. Com es comporti la grip determinarà fins a quin punt seran o no suficients.

La grip s’avança gairebé un mes

El virus de la grip ha arribat gairebé un mes abans del que és habitual. Per aquesta raó, Salut preveu que el llindar epidèmic s’assoleixi al voltant del dia de Reis. No obstant això, és impossible encara determinar quina serà la gravetat o si la campanya es prolongarà excessivament. L’any passat el pic màxim de la grip va arribar tard, cap al març, però la seva activitat es va prolongar durant més temps, tot i que va ser moderada. La xarxa sentinella que vigila la circulació dels virus ha detectat que de moment predomina una soca de la grip A –l’H3N2–, una variant inclosa en la vacuna.