Apple llança el seu propi altaveu per competir amb Google i Amazon

Apple va presentar ahir, durant la primera jornada de la seva conferència anual de desenvolupadors, un altaveu intel·ligent per a la llar anomenat HomePod amb el qual entren en competició amb l'Echo d'Amazon i el Google Home.

A més, la companyia també va llançar l'actualització del seu sistema operatiu per iPhone i iPad ( iOS 11) i va presentar els nous iPad Pro i iMac Pro.

Tal com apuntaven des de feia temps els rumors, Apple puja al carro dels altaveus intel·ligents amb el HomePod, controlat per l'assistent personal Siri (que ja funciona en 21 idiomes). L'aparell, de 17,78 centímetres d'alt, un processador A8 i sis petits altaveus a la part inferior, sortirà al mercat nord-americà a finals d'any, amb un preu de 349 dòlars.

L'executiu d'Apple Phil Schiller va indicar ahir que el HomePod calcula la mida de l'habitació en què es troba el dispositiu i adapta la potència del so a l'espai, i treu profit així del seu entorn. "Volem reinventar la música a la llar", va dir Schiller, que va subratllar que el dispositiu treballa amb Apple Music (amb un catàleg de 40 milions de cançons) de manera integrada i des del núvol.

540x306 Un iMac Pro / REUTERS Un iMac Pro / REUTERS

El nou sistema operatiu iOS 11, per la seva banda, arribarà al mercat en els pròxims mesos i permetrà a l'usuari recuperar les antigues converses fetes amb iMessages quan s'empra en un dispositiu nou. A més, Apple Pay permetrà l'enviament de diners entre usuaris i estarà integrat a iMessages, una novetat que va ser rebuda amb grans aplaudiments pels més de 5.000 assistents a la presentació.

L'actualització, que tindrà noves opcions per a foto i vídeo, presentarà grans modificacions en el disseny i permetrà millores per al processament de la imatge. A més, les fotografies es podran comprimir més sense que això n'afecti la qualitat, segons la demostració realitzada per Craig Federighi, vicepresident de programari de l'empresa.

El gegant tecnològic també va presentar actualitzacions d' Apple Watch, TvOS i MacOS, amb la tecnologia AR Kit, que permet als desenvolupadors la creació d'aplicacions amb realitat augmentada.

540x306 Presentació de la línia de Macs / AFP Presentació de la línia de Macs / AFP

El Mac "més potent"

El conseller delegat d'Apple, Tim Cook, va presentar l' iMac Pro, el seu Mac "més potent" fins ara, amb un processador Xeon de 8-Core , pantalla retina de 5K i 1TB d'emmagatzematge (en pot arribar a tenir 4). Estarà disponible a partir de desembre per 4.999 dòlars en el seu model més bàsic.

En l'acte, també es va anunciar la nova tauleta iPad Pro, amb una pantalla de 10,5 polzades, entre les dues versions anteriors de l'aparell (de 9,7 i 12,9 polzades). El nou dispositiu, que pesa 454 grams i té una bateria de 10 hores, tindrà un processador A10X que farà que el resultat dels gràfics sigui un 40% més ràpid. El seu preu al mercat, on arribarà la setmana que ve, serà de 649 dòlars.

L'iPad Pro tindrà la càmera de l'iPhone 7 i una pantalla amb major paleta de color i brillantor, capaç de reproduir vídeo HDR. A més, disposarà de la funció Promotion, que permetrà actualitzar els continguts 120 vegades per segon.

D'altra banda, la companyia va presentar actualitzacions per als ordinadors iMac de sobretaula, amb processador Intel Core de setena generació, una pantalla amb un 43% més de brillantor, gràfics fins un 80% més ràpids i 64 GB de memòria amb mires a l'ús de la realitat virtual. També es va mostrar una nova línia de portàtils MacBook Pro, amb formats de 13 polzades i 15 polzades, sense grans novetats en el disseny.



Finalment, es va informar que Apple TV tindrà Amazon Prime Video aquest mateix any, de manera que s'uneix als altres 50 canals ja integrats a la plataforma.