Facebook defensa les dades dels usuaris contra els sistemes de vigilància

Una vegada has pujat les teves dades a Internet, existeix la possibilitat que algú hi accedeixi, però Facebook ha decidit fer-ho més difícil. Ahir, la companyia va informar que a partir d'ara prohibirà específicament als desenvolupadors fer servir les dades dels usuaris amb finalitats de vigilància o control. La mesura s'aplicarà tant a Facebook com a Instagram i es desglossa a l'apartat de 'privacitat' de les plataformes.

Les conseqüències del control de les publicacions dels ciutadans a les xarxes socials arriben cada vegada més lluny. La setmana passada, Wikileaks va revelar les eines de què disposa la CIA per piratejar-nos i l''MIT Technology Review' va publicar un article en què alerta de la disminució de les llibertats dels ciutadans davant l'escrutini dels estats.

A l' Estat espanyol ja són múltiples els casos de tuitaires perseguits pels seus comentaris, com el de l'estudiant que s'enfrontarà a un judici penal per fer acudits sobre Carrero Blanco o el de l'exregidor d'Ahora Madrid, Guillermo Zapata, que va haver de dimitir 48 hores després de prendre el càrrec per haver publicat uns tuits polèmics. Una pràctica que podria anar a més, sobretot si tenim en compte els plans de la Moncloa de limitar la llibertat d'expressió a les xarxes socials.