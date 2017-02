El teu antivirus ja no t'assegura protecció

Els virus informàtics no només han proliferat en els últims deu anys: també són cada cop més sofisticats. Els seus creadors han passat de ser aficionats a convertir-se en 'hackers' professionals i especialitzats en obtenir beneficis dels seu 'malware'. El fenomen s'ha fet tan gran que els antivirus ja no són cap garantia per a protegir el teu ordinador. N'alerta l'investigador en filosofia de la ciberseguretat a la Universitat de Cambridge, Michael Thornton, en un article publicat a la revista 'Futurography', de la Universitat d'Arizona.

En el seu últim informe, McAfee va afirmar que detecta quatre virus nous per segon. I aquests són els que l'antivirus aconsegueix detectar: la majoria han trobat la manera de no deixar rastre. El 2014, s'estimava que la tecnologia només detectava el 45% dels ciberatacs.

La signatura, el sistema de detecció que falla

L'investigador Michael Thornton apunta que el principal motiu de l'escàs èxit dels antivirus és el mètode de detecció que utilitzen: el de signatura. Quan una companyia de ciberseguretat detecta un nou 'malware', crea una firma de detecció per a aquest tipus de virus específic. Aquesta firma és el que permet a l'antivirus detectar-lo en futures ocasions. L'estratègia funcionava quan els virus apareixien sota el mateix patró. No obstant això, el creixement exponencial del cibercrim organitzat en la última dècada ha generat una sèrie d'innovacions que permeten al 'malware' modificar la seva aparença ràpidament, fent-se indetectable.

Un estudi realitzat per 'FireEye' demostra que, al 2013, el 82% del 'malware' desapareixia cada hora, i el 70% després del primer atac. Amb aquestes dades, es fa difícil confiar en el sistema de signatura per protegir l'ordinador i, malgrat que les principals companyies antivirus han introduït nous mètodes per detectar virus invisibles, Thornton alerta que no són prou bons.

Com ens podem protegir?

Segons un estudi de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, l'Estat espanyol ha patit més de 4.000 ciberatacs al dia el 2016, un 50% que l'any anterior. Si els antivirus només asseguren una protecció parcial de l'ordinador i el mòbil, què es pot fer?

La recepte de Thornton és molt senzilla: seguir comptant amb un antivirus, però fer-lo servir acompanyat de mesures preventives. En primer lloc, cal mantenir tot el programari actualitzat. A més, cal vigilar sobretot amb la contrasenya de pas per entrar als nostres comptes, que pot estar encriptada mitjançant un gestor de contrasenyes. Convé encriptar els arxius importants de l'ordinador, així com les aplicacions el telèfon, que es poden protegir amb un sistema d'accés de dues passes - un sistema d'autenticació més complex-. I sobretot, cal crear còpies de seguretat.