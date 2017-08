“Van anar directes a envestir els Mossos”

Cap a la una de la matinada encara quedava gent a les terrasses dels bars i restaurants de Cambrils (Baix Camp), com correspon a un dijous de mitjans d’agost. Bona temperatura i ambient relaxat de vacances, però amb l’atemptat d’hores abans a Barcelona en el centre de totes les converses. De cop, un fort soroll, el de les rodes d’un cotxe accelerant a tot gas, va interrompre totes les converses. Un cotxe, un Audi A3 que segons els testimonis baixava de l’interior del municipi per l’avinguda Jaume I, es va dirigir a tota velocitat cap al control dels Mossos d’Esquadra que hi havia just davant del Club Nàutic, a la rotonda del passeig Marítim. A l’interior del vehicle, que va entrar en la rotonda en contra direcció, hi viatjaven cinc presumptes terroristes, un dels quals podria ser l’autor de l’atemptat a Barcelona d’hores abans. En veure la presència policial, el vehicle va accelerar i va xocar contra el control, envestint els Mossos, i va acabar bolcant després d’atropellar diverses persones al seu pas, una de les quals, una dona de 61 anys, va morir ahir per politraumatismes a l’Hospital Joan XXIII, on va arribar en estat crític.

“Vaig veure venir el cotxe de cara a tota velocitat i va anar directe cap als Mossos sense frenar”, explicava ahir, encara trasbalsat, Ruben Campos, el propietari del restaurant del Club Nàutic, situat en un punt estratègic on els Mossos tenen presència habitual.Els vianants que tant ahir com avui passen per davant del control s’aturen per agrair als Mossos la seva ràpida actuació, sobretot la de l’agent que va abatre quatre dels cinc presumptes terroristes.

Quan va bolcar el vehicle, els atacants en van sortir carregats amb el que semblaven explosius enganxats al pit, que van resultar ser falsos. L'objectiu dels terroristes, segons ha pogut saber l'ARA, era assegurar-se que els agents els dispararien en veure els explosius. "Buscaven morir i van anar directes a xocar contra el control", han explicat a l'ARA fonts dels Mossos. Els atacants havien de saber que hi havia un control a la rotonda del Club Nàutic ja que fa dies que hi era.

L'objectiu no era el port de Cambrils si no atacar els agents i intentar atropellar el màxim de persones al seu pas. Els terroristes també portaven armes blanques amb les quals van intentar agredir els agents i va ser aleshores quan hi va haver un tiroteig. Un sol agent va abatre quatre dels cinc terroristes amb la seva arma reglamentària, una arma llarga. La seva companya, que va quedar ferida en rebre un fort cop en ser envestida pels terroristes, també va disparar. El cinquè atacant va fugir i, uns cent metres més enllà, al passeig, en direcció a Salou, una patrulla de paisà el va abatre. En l’atac va morir una dona de Saragossa, atropellada, i cinc persones més, entre les quals el seu marit, van quedar ferides de diversa consideració. Un dels ferits, una dona, va ser atacada per un dels terroristes amb un ganivet.

Pel que fa als ferits, un està greu -un argentí resident a Barcelona amb greus lesions a la cara que continua a l'UCI- i la resta tenen ferides de poca importància. A part de l'Hospital Joan XXIII, a l'Hospital Santa Tecla i al Sant Joan de Reus hi van ingressar els altres dos ferits a l'atemptat de Cambrils.

Confinats als restaurants

Els veïns explicaven que la presència policial ja era molt evident dijous a la tarda, abans dels fets. Els Mossos esperaven algun tipus d’atac després d’identificar una furgoneta sospitosa amb una destral i ganivets a dins. “Tots sabíem que tard o d’hora hi hauria un atac, l’esperàvem, però més a Salou que a Cambrils”, reconeixien alguns veïns. Després de l’atac, la zona va quedar acordonada, amb la gent confinada a casa, als hotels i als restaurants. Els clients del Club Nàutic no van poder sortir fins a les tres de la matinada, quan la policia els va deixar marxar en grups. Hi havia tants nervis que les taules van quedar parades fins a l’endemà. A la Taberna Kupela, a l’altra banda del passeig Marítim, l’atac els va agafar a la terrassa. “La gent va sortir corrent en totes direccions o es van tirar a terra. Hi havia molta gent a primera línia i ens vam refugiar tots dins del local. La policia ens va prohibir sortir al carrer. Hi va haver molts trets”, explicava ahir Patxi Garcia, propietari del restaurant. Tant ell com el restaurant del Club Nàutic ahir van obrir les portes, tot i que Campos reconeixia que s’havien anul·lat moltes reserves als restaurants de Cambrils. El municipi es va llevar ahir a mig gas. Ni el passeig estava tan concorregut ni les platges tan plenes per ser un divendres d’agost. Hi havia por. Mossos armats patrullaven pel passeig entre turistes amb pantalons curts i xancletes. També Port Aventura va reforçar la seguretat.

“Cada matí sortim a passejar però avui no ens hi hem atrevit i ens hem quedat a prop de l’hotel”, reconeixia l’Elisabet, una turista de Guipúscoa. Però també hi havia la voluntat de no deixar que els terroristes alteressin la vida quotidiana. “Ni estic preocupada ni els turistes ho han d’estar, això és el que volen els terroristes”, assegurava Elaine McParland, una anglesa que fa més de 25 anys que és a Cambrils. Els atemptats eren el tema principal de totes les converses. “Aquí vivim molt tranquils, i si ja sorprèn un atemptat a Barcelona, imagina’t aquí al poble”, deia Gerard Mañé.

Quatre ferits ingressats

Ahir ja només quedaven ingressats en hospitals tarragonins quatre dels sis ferits de l’atemptat a Cambrils. Entre els afectats, un matrimoni aragonès, la dona del qual és la víctima mortal. El conseller de Salut, Toni Comín, i la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, van visitar els ferits, tal com abans havien fet a Barcelona. Van llançar un missatge d’“unitat” i Comín va fer una crida a “no deixar-se vèncer per la por”. Un missatge en què també va insistir l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza. “Actes miserables de terror no ens faran fer ni un pas enrere”, va dir, i va reconèixer que l’actuació “contundent” dels Mossos va ser vital per evitar una tragèdia més gran.

Un recorregut amb moltes versions

L’atac de Cambrils va ser tan ràpid i el cotxe circulava a tanta velocitat que ahir a la nit encara hi havia diferents versions sobre el recorregut que havia seguit abans d’envestir els mossos. Una versió, avalada per fonts del cos policial i de la Generalitat, deia que el cotxe venia de la rambla Jaume I i va agafar la rotonda en direcció contrària per seguir recte abans de llançar-se contra els agents. Ho deien també alguns testimonis. A la tarda, però, les mateixes fonts reconeixien que no era clar el recorregut i que es treballava amb la hipòtesi que el vehicle vingués del passeig en direcció a Salou. I encara una tercera: que el cotxe circulés pel passeig però des de Salou. I hi havia testimonis per a cada versió.