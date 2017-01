Surt Obama, entra Trump: l'actualitat en 10 tuits

1. Juan Cruz Ruiz, periodista

Obama dignificó el modo de decir la política y de dirigirse al adversario. Ha tenido la elegancia de la ausencia del rencor. Un ejemplo — Juan Cruz Ruiz (@cosmejuan) 19 de gener de 2017

2. Judd Legum, editor de Thinkprogress

White men make up 31% of the U.S. population and 77% of Trump's cabinet — Judd Legum (@JuddLegum) 19 de gener de 2017

“Els homes blancs són el 31% de la població dels EUA i el 77% del gabinet de Trump”

3. David Corn, analista polític

Trump hyped material stolen by Russian intelligence (as part of a covert op to help Trump) to win the election. This is a permanent stain. — David Corn (@DavidCornDC) 19 de gener de 2017

“Trump ha promocionat àmpliament el material robat per la intel·ligència russa (com a part d’una tapadora per ajudar Trump) per guanyar les eleccions. Està marcat per sempre”

4. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona

Les administracions catalanes presentem plegades un conveni que obliga l'oligopoli elèctric a garantir drets. Per les bones o per la llei pic.twitter.com/KX0av6iypf — Ada Colau (@AdaColau) 19 de gener de 2017

5. Dolors Boatella, promotora creativa

Estem a 9°C però la sensació tèrmica és que ens roben les elèctriques. — Dolors Boatella (@DolorsBoatella) 19 de gener de 2017

6. Joan Tardà i Coma, diputat al Congrés (ERC)

Els pressupostos són tan imprescindibles x poder fer el referèndum el setembre q hi haurà acord. @Esquerra_ERC @Pdemocratacat @cupnacional — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 19 de gener de 2017

7. Pau Llonch Méndez, militant de la Crida per Sabadell

Mira, Joan. JA N'HI HA PROU DE WISHFUL THINKING. Veient q no hi ha cap moviment molts canviarem al NO. Ja està bé, home. Vergonya. https://t.co/rZYpfVr4SE — [p llonch méndez] (@paullonch) 19 de gener de 2017

8. Mireia Boya, diputada al Parlament (CUP)

A veute gent, menys soroll, que hi ha gent negociant i els despistem — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 19 de gener de 2017

9. Josep M. Aguirre Font, professor de dret administratiu a la UdG

Catalunya, un país atrapat en el seu déjà vu històric: entre avançar nacional o socialment. Quines ganes de ser independents per superar-ho — Josep M Aguirre Font (@josepmaguirre) 19 de gener de 2017

10. Mar Calpena, periodista

Un conegut nostre gambià diu que la seva família l'avisa que s'estan preparant per a que vingui una guerra. Passarà i ho haurem vist venir. — Mar Calpena (@mcalpena) 19 de gener de 2017

