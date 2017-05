Els missals de la #MareSuperiora: l'actualitat en 10 tuits

1. Mireia Boya, diputada al Parlament (CUP)



2. Gaspar Llamazares, portaveu d’Esquerra Oberta



3. Pilar Carracelas, periodista



4. Eduard Voltas, editor del ‘Time Out’



Mai no agrairem prou al procés com ens ha permès conèixer la fossa sèptica de la Catalunya autonòmica. #MareSuperiora #DosMissals

5. Josep Costa, professor de teoria política



Tornem-hi: un parlament no ha d'obeir ningú. Ha d'expressar i representar la voluntat popular. No hi és per complir lleis, sinó per fer-les.