"Al·lèrgia democràtica": l'actualitat en 9 tuits

1. Xavier F. Domènech, tuitaire

L'Estat està a punt de cometre un error letal. Boicotejant acte de GenCat a ParlEu, queda a vista de tothom la seva al·lèrgia a la democràcia — Xavier F. Domènech (@xavidomenech99) 23 de gener de 2017

2. Elisabet Nebreda, assessora del grup Verds-ALE al Parlament Europeu

Que un membre del partit que governa un estat hagi d'enviar un e-mail als seus companys de grup europeu demanant que no vagin a un acte és penós.. — Elisabet Nebreda (@elinebreda) 23 de gener de 2017

3. Isidor Marí, professor i sociolingüista

Doncs sí que s'estrena bé, el nou president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, fent boicot als ambaixadors que volien sentir Puigdemont! — Isidor Marí (@IsidorMari) 23 de gener de 2017

4. Astrid, tuitaire

So much for "el país más descentralizado del mundo". — Astrid (@AstridHirsch) 23 de gener de 2017

5. Agustí Colomines, professor i assagista

En un altre país, 1 ensarronada com la d'ahir al president li costa el cap al responsable. Fer passar opositors per ciutadans és 1 engany. — Agustí Colomines (@AgustiColomines) 23 de gener de 2017

6. Roger Palà, periodista

Em sembla al·lucinant la campanya d'alguns contra #JoPreguntoTV3... Quin nivell. Flac favor a Puigdemont, que se'n va sortir bé. — Roger Palà (@RogerPala) 23 de gener de 2017

7. Francesc Miralles, tuitaire

Tant de bo tindre una tele on un president ix escaldat per ciutadans amb sensibilitats diferents a ell que li pregunten — Francesc Miralles (@arrosabanda) 23 de gener de 2017

8. Heidi N. Moore, editora experta en finances de ‘Mashable’

Interesting to see elite in France playing out same denial that led to Trump in US. FN polling at 30%, like Trump. + lefty candidates weak. https://t.co/NIEu8lk0kS — Heidi N Moore (@moorehn) 23 de gener de 2017

“És interessant veure com les elits de França desenvolupen la mateixa negació que va haver-hi amb Trump als EUA. Les enquestes per al Front Nacional al 30% + uns candidats dèbils de l’esquerra”

9. Jeff Yang, escriptor i consultor empresarial

And Le Pen, like Trump did, has Putin's troll/hacker army and oil-money wallet on her side. Resistance needs to begin BEFORE she's elected. https://t.co/QVfLxPRHI2 — Jeff Yang (@originalspin) 23 de gener de 2017

“I Le Pen, com en el cas de Trump, té l’exèrcit de 'trolls'/'hackers' de Putin i els diners del petroli de la seva banda. La resistència ha de començar ABANS que sigui escollida”