"DEP 'operació diàleg'": l'actualitat en 9 tuits

1. M. Carmen Aguilá, infermera

@neusmunte @Endavant_OSAN Sóc infermera!! Aquest cartell NO Em REPRESENTA. És vergonyós com a mínim!!

2. Albert Barjuan, estudiant del grau de treball social de la UdG

3. Neus Munté, consellera de la Presidència

4. Oriol Pintos, advocat laboralista del Col·lectiu Ronda

Sorprèn que només es parli de la destrucció de la sanitat pública catalana per criticar un cartell d' @Endavant_OSAN? No, no sorprèn.