Cimera sense els comuns: l'actualitat en 9 tuits

1. Montserrat Tudela, directora de la revista 'Auriga'

Catalunya en Comú, ICV i EUiA no assistiran a la reunió pel Referèndum convocada pel Govern. És d'esquerres negar el diàleg? #independència — Montserrat Tudela (@MTudela) 28 de maig de 2017

2. Lluís Rabell, diputat al Parlament (CSQP)

Si el President vol fer les coses bé, ha de convocar el Pacte Nacional pel Referèndum. No serveix una iniciativa excloent d'entitats socials — Lluís Rabell (@LluisRabell) 28 de maig de 2017

3. Jose Téllez, regidor a l'Ajuntament de Badalona (Guanyem Badalona en Comú)

No veig incompatible reclamar la reunió del PNR i assistir a la reunió de demà. L'unitat necessària no es pot desmuntar amb excuses https://t.co/ZE33r64hJN — Jose Téllez (@JosepTellez) 28 de maig de 2017

4. Juan R., llicenciat en antropologia

Arrimadas arrasó en Cat con casi 800 votos, a este paso no hace falta elecciones para saber que CS gobernará este país por mayoría absoluta. — Juan R. (@anfrase) 28 de maig de 2017

5. Donald J. Trump, president dels EUA

"Acabo d'arribar d'Europa. El viatge ha sigut un gran èxit per a Amèrica. Molta feina però grans resultats!"

Just returned from Europe. Trip was a great success for America. Hard work but big results! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de maig de 2017

6. Markus Preiss, periodista a Brussel·les

"Després de la visita de Trump a l'OTAN i el G-7, Angela Merkel diu que els Estats Units ja no són un soci en qui es pugui confiar. #americaalone"

7. Lluís Gibert, advocat

Algú que sigui avispat ja pot començar a vendre viatges a l'Everest per aquest estiu als Bacelonins de bona voluntat. #efecteKílian — Lluís Gibert (@lluisgibert) 28 de maig de 2017

8. Mireia Boya Busquet, diputada al Parlament (CUP)

El tema és que @KillianJornet és únic. Ara no us flipeu tots aquest estiu per les muntanyes #EfecteKillian — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 28 de maig de 2017

9. Victòria Avellà, responsable de salut, emergències i medi ambient en una ONG