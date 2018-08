El cap de la unitat antiterrorista de la Guàrdia Civil reconeix que ha faltat coordinació policial

El cap de la unitat de lluita contra el terrorisme internacional de la Guàrdia Civil, el tinent Francisco José Vázquez, que ha dirigit la investigació sobre el 17-A al cos, ha reconegut aquest divendres que va faltar coordinació policial perquè els models que hi ha "són imperfectes". Tot i això, ha assegurat que aquesta mancança no va ser "rellevant" pel que fa als atemptats, o sigui, que una coordinació més eficaç tampoc no els hauria evitat.

"Els models de coordinació solen ser imperfectes; el que s'ha de buscar és que no siguin rellevants per a la seguretat, i en cap cas han sigut rellevants per al desenvolupament dels esdeveniments, no van incidir d'una manera o altra en què els esdeveniments es desenvolupessin de la manera en què tràgicament es van desenvolupar", ha declarat Vázquez, segons Europa Press.

El cap de la lluita antiterrorista de la Guàrdia Civil s'ha felicitat per la reacció de les forces i cossos de seguretat arran dels atemptats. Ha assegurat que en l'actuació policial posterior no hi va haver cap error tot i que ha admès que hi ha "errors estructurals del sistema". També ha dit que els professionals de la seguretat s'han "concentrat" en la seva feina i han intentat mantenir-se al marge del procés sobiranista.