Dues pancartes gegants al centre de Barcelona rebutgen la presència de Felip VI als actes del 17-A

Aquesta matinada ha aparegut penjada una pancarta de rebuig a la presència de Felip VI als actes d'homenatge dels atemptats del 17-A. Està situada a la façana d'un dels edificis de la plaça de Catalunya, a Barcelona. El llençol, de grans dimensions, conté un missatge en anglès: "El rei espanyol no és benvingut als Països Catalans".

Poc després, els Mossos d'Esquadra han aparegut a la plaça i han accedit a l'edifici amb equips d'escalada. Segons el secretari nacional de l'Assemblea Nacional Catalana, l'han intentat "despenjar". Adrià Alsina ha qualificat d'"escàndol" l'acció dels Mossos perquè, diu, la col·locació de la pancarta és una acció "completament legal". Amb tot, el president Torra ha matisat després a Catalunya Ràdio que el cos policial només "ha anat a veure quines eren les condicions de la pancarta" i, atès que no han trobat "cap motiu d'alarma ni de seguretat" per despenjar-la, l'han deixat on era.

Una estona després ha aparegut una altra pancarta al carrer Hospital, a tocar del mosaic de Miró del Pla de l'Os, a la Rambla, on la furgoneta del primer terrorista va aturar-se. També està en anglès i diu: "Les seves guerres, els nostres morts". Presidida amb una imatge del rei Felip encaixant amb el rei de l'Aràbia Saudita, critica el comerç d'armes d'Espanya amb el país àrab. A sota, en vertical, hi ha un missatge de solidaritat amb les víctimes i una estelada vermella.

Segons l’informe Armes sense control , fet per Amnistia Internacional, FundiPau, Greenpeace i Oxfam Intermón, entre el 2006 i el 2016 Espanya va exportar a l'Aràbia Saudita i per via autoritzada armes per valor de més de 1.415 milions d’euros.