Alcover es torna a convertir en la vila més bandolera

Alcover tornarà a reivindicar el seu passat bandoler de l’11 al 14 d’octubre, les dates en què se celebra la 16a edició de la Fira de Bandolers i que enguany arriba amb novetats destacades. En els quatre dies de fira s’han programat més de 50 actes per a tots els públics.

Gran Taverna dels Bandolers

La Gran Taverna dels Bandolers, a la plaça Nova, és la gran novetat d’enguany i es convertirà en el centre neuràlgic d’aquesta edició de la Fira de Bandolers. Aquest racó comptarà amb interessants propostes teatrals, gastronòmiques i musicals.

Pel que fa al teatre, els bandolers ens faran descobrir diferents racons d’Alcover i convertir-los en escenaris propis de l’època. El teatre de carrer, de petit i gran format, és el tret identificatiu de la fira sota el qual s’articula aquesta cita bandolera. La Comèdia dels Murris, l’Esbatussada Bandolera i Benvinguts a la taverna dels bandolers! seran els espectacles en què més disputes bandoleres trobarem. A més a més, s’incorpora un nou espectacle de públic infantil: el Conte Bandoler.

És el cas també d’una altra de les novetats teatrals de la companyia de teatre local La Resclosa, que enguany celebra el seu 10è aniversari i que deixa l’escenari del Convent de les Arts per tornar al bell mig del poble amb un nou format: la Roda del Temps. La Resclosa també ens portarà l’espectacle Històries i cançons a la taverna dels bandolers a la plaça Nova amb el joc El Firat. Aquesta edició compta amb un important nombre d’actors que, any rere any, es veu augmentat.

La Gran Taverna dels Bandolers comptarà també amb una interessant oferta gastronòmica de productes amb segell km 0: plats de brasa, plats calents –com sopai estofat–, cerveses artesanals,vins, tapes i cafès... i un bon lloc per seure, menjar, reposar i agafar forces. D’altra banda, la plaça del Portal es convertirà en un altre racó gastronòmic amb menjars elaborats, creps, coques, pizzes, sopa, entre altres productes. Durant totes els dies de fira, s’obrirà el racó del mercat d’artesania i productes de la terra que, cada any, aplega al voltant de 130 paradistes d’arreu del territori. El carrer Major, la zona de l’església Vella, el Portal i l’avinguda de Reus són els escenaris d’aquest mercat.

Actes destacats

La inauguració de la Fira de Bandolers es farà el dijous 11 d’octubre a les set del vespre amb l’arribada dels bandolers. A les 20 hores, s’inaugurarà l’exposicióNo oblidis el camí, del pintor Jordi Isern. A la nit arribarà el ball defira amb l’orquestra Hotel Cochambre a la plaça Nova. El divendres12 al matí arribarà una nova edició de la Bicicletada Populari la obertura de la Gran Taverna dels Bandolers. I ja a la tarda,a les 18 h, s’aposta per la part més acadèmica amb la conferència històrica Morells i voltors. El bandolerisme a Alcover en l’època moderna amb el doctor Valentí Gual. El dissabte 13 d’octubre arribarà una de les propostes més divertides, la Bandolerada, una gimcana dirigida als prop de 500 infants que s’hi donen cita. A la tarda se celebra la tradicional i esbojarrada Baixada d’Ornis (andròmines). El diumenge 14 d’octubre gaudirem de la concentració de motos i de la tradicional trobada de gegants.

La Festa Major, del 19 al 22 d’octubre

I després de la Fira de Bandolers arribarà la festa major, que enguany se celebrarà del 19 al 22 d’octubre, amb un programa que combina actes tradicionals i de cultura popular amb espectacles d’alta qualitat, com teatre, música i dansa. El punt d’inici serà el divendres 19 d’octubre, a les 20 hores, amb el pregó de festa major a càrrec dels grup de versions de rock alcoverenc All Covers, que a la nit també tocarà, precedit per Tapeo Sound Sistem. El dissabte 20 d’octubre a les 22 hores actuarà Feliu Ventura i a les 24 hores, Boikot, Lágrimas de Sangre i DJ Buenri al pavelló municipal.

El diumenge 21 al migdia tindrà lloc la diada castellera amb els Xiquets de Reus, els Xicots de Vilafranca i els Xiquets d’Alcover. La companyia de teatre Sala Trono, amb Pau Ferran i Oriol Grau, portaran Al sostre al Convent de les Arts en dues sessions (18.30 - 21 h). El dilluns 22 d’octubre, a les 18 h, arribarà Lali BeGood amb love’n’roll, un concert d’autèntic rock per a tota la família (Beatles, AC/DC, Queen, etc.) I seguidament serà el torn de tres espectacles sota la denominació Arts en moviment: fem dansa. Més informació a Alcover.cat