Arriba la Festa Major de Sant Pere més musical

Més de 200 actes confegeixen la programació de la festa major de Sant Pere 2018, qu enguany presenta algunes novetats a La Nit de Fer L’Índiu o amb la incorporació, extraordinàriament, del Bou de Reus al Seguici Festiu, i amb un èmfasi especial a la programació musical amb motiu de la celebració de la Ciutat de la Música 2018. Entre els més de 200 actes programats n’hi ha uns 70 de cultura popular i prop d’una cinquantena entre concerts i actes musicals. La festa major comença el 24 dia de Sant Joan, amb el tradicional Pregó, que anirà a càrrec del periodista Xavier Graset i que precedirà la primera de les Tronades de la festa i el concert posterior de l’Orfeó Reusenc a la Prioral; el concert enguany serà extraordinari amb motiu de la celebració dels 100 anys de l’entitat.

Fins al dia 29 de juny, dia de Sant Pere, el calendari s’omple d’actes, entre els quals concerts vermut al Jardí de la Casa Rull, les Varietées de Sant Pericu, els cóssos, la Festa Major Petita i les Completes. Una gran quantitat d’acte mirall de la vitalitat cultural i tradicional de la ciutat. Amb motiu de la celebració de la Ciutat de la Música 2018, enguany s’ha posat especial èmfasi en la programació musical. D’una banda, hi haurà una nit especial en la programació de Barraques, el dia 22 de juny, amb Gertrudis com a cap de cartell i, de l’altra, el Liceu a la Fresca, dos concerts del cicle Música als Terrats, que organitza la Diputació de Tarragona; un concert del cicle Vermusic i, finalment, un fi d festa per al dia 29 de juny amb una festa musical de la mà del programa radiofònic Fricandó matiner.

En aquest Sant Pere es consolida i amplia l’acte La Nit de Fer l’Índiu, que en aquesta ocasió tindrà com a element convidat el Ball de Cavallets, amb motiu dels seus 20 anys. Una altra de les novetats d’aquesta festa major serà que entre els diferents elements festius que surten al Seguici de la ciutat hi haurà extraordinàriament el Bou de Reus. Aquest fet serà extraordinari amb motiu de la celebració dels 675 anys de la primera referència de la participació de bous a la festa.

En el marc de les diferents entitats que celebren els seus aniversaris, destaca una festa el dia 9 de juny amb motiu dels 40 anys de l’Agrupament Escolta La Mulassa, el 50è aniversari de la Jove Cambra, que seran els convidats per l’alcalde a la Hissada de Bandera, o el centenari de l’Orfeó i els 20 anys del Ball de Cavallets. Com en altres edicions de la festa major, també tindran protagonisme els concerts vermut que es faran al Jardí de la Casa Rull amb conjunts com Les Filomenes, Criatures, Inxa Brass Bad i la Banda de la Festa Major. Les revetlles portaran el segell d’All i Oli i Tropical Orquestra, a la plaça d’Anton Borrell; Swing Latino, a la plaça de la Llibertat; la Nit de Marxa, a la Palma, i la revetlla Go Fabri Open Air Festival Sant Pere 2k18, al passeig de Mata.

La festa major de Sant Pere de Reus té alguns moments de gran intensitat, que es consideren els moments centrals de la festa. Sens dubte, les Tronades es troben entre aquests instants culminants. L’esclat de la Tronada es pot viure el dia 24 al vespre, just després de la lectura del Pregó i de la crida a la festa, i els dies 28 al vespre, després de la tornada del Seguici de l’ofici de Completes cap a la plaça del Mercadal, i 29 (dia de Sant Pere) a les 11 h abans de l’actuació de lluïment dels grups festius, i al vespre en finalitzar la professó es realitzarà l’última tronada de les festes d’enguany.