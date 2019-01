Banyeres no haurà d’expropiar els terrenys del jaciment iber

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès finalment no haurà d’expropiar els terrenys del jaciment iber. En l’última reunió, mantinguda la setmana passada, els propietaris van acceptar la venda de la parcel·la així com la segregació de 10.000 m 2 que s’havia pactat amb la Generalitat. Fa uns dies, i després que passés el termini de negociacions, el consistori havia començat els tràmits per expropiar la finca.

Aquest jaciment albergaria una de les ciutats iberes més importants de Catalunya. Les investigacions amb georadar hi van descobrir un nucli abandonat precipitadament cap al 200 aC.