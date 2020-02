‘Crema cremada’, el nou muntatge de Treateràpia

La primera obra del grup altafullenc Treateràpia va sorprendre per la seva originalitat i ritme i pels molts punts de contacte amb la política actual, i va recórrer un bon nombre d’escenaris del Camp de Tarragona durant més d’un any. Pla de xoc, estrenada el novembre del 2017, era un thriller polític amb altes dosis de comèdia. Després de gairebé dos anys i mig, arriba Crema cremada, una comèdia familiar amb “un clar missatge de rerefons que vol fer reflexionar l’espectador sobre la societat en què vivim”, en paraules del seu autor, Joan Maria Vidal, que també és director i actor del muntatge.

Argument de la nova obra

La nova proposta de Joan Maria Vidal presenta una família molt normal, el dia a dia de la qual es veu trasbalsat per l’ascens de categoria laboral de la mare. És al voltant d’aquest canvi que gira tot l’entramat de personatges i de fets, abordats a partir d’una visió molt còmica. “ Crema cremada és una obra més professional, amb un ritme trepidant que fa riure molt, però també amb un missatge clar al final, que farà pensar els espectadors”, assenyala Vidal. El cartell d’actors i actrius de Crema cremada és gairebé el mateix que tenia Pla de xoc, amb Xavi López, Ana Mulet, Arantxa Piquer, Marc Novell, Rosalia Juan, Laia Marsà, Gemma Fuentes i el mateix Joan Maria Vidal.

Vidal admet que en aquesta obra es nota la seva progressió com a dramaturg gràcies a la formació en direcció de dramatúrgia que ha fet a la prestigiosa Escola Eòlia, amb l’afegit d’un curs intensiu aquest estiu passat amb Joel Joan. “Hem pogut treballar cada personatge de Crema cremada des de l’inici i hem vist com anaven creixent. Els actors i actrius que a l’obra anterior no feien papers principals ara sí que en fan, i a l’inrevés. I s’ha incorporat a la companyia Gemma Fuentes, de Torredembarra, que va fer dos covers a Pla de xoc i ara té un dels papers principals”, comenta Vidal, que també destaca la inversió que han fet en decorats i vestuari, que estan molt treballats, i explica que alguns vestits els han comprat a Holanda.

Estrena al Catllar

Crema cremada s’estrenarà al Centre Cultural del Catllar el 21 i 22 de març. Abans, el 18, el grup oferirà una preestrena a porta tancada per a mitjans, actors i crítics teatrals. Les entrades per a la nova comèdia ja estan a la venda i es poden adquirir a Entrapolis.com per 7 euros; a taquilla seran 7,5 euros.

Treateràpia ha confirmat representacions a Creixell, Reus, Montblanc i Andorra, però no a Altafulla, tot i que estrenar-hi era una prioritat. Però La Violeta encara no té data d’inauguració i el grup ha hagut de buscar una alternativa, de manera que no se sap quan es podrà representar Crema cremada a la població.

El grup teatral també té previst portar Crema cremada a la Fira del Teatre de Tàrrega i al Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG).