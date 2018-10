Descobriu l’obra de Josep Cañas al seu poble

Josep Cañas és un dels escultors catalans més importants del segle XX i va tenir, a més, una projecció internacional molt destacable al llarg de la seva llarga vida (1905-2001). La millor manera de conèixer la seva vida és visitar el Museu Josep Cañas, al seu poble natal, Banyeres del Penedès. També podeu aprofitar la visita per fer un tomb pel municipi i descobrir algunes de les escultures de l’artista, que són a l’aire lliure. Precisament, l’Ajuntament del municipi penedesenc s’ha proposat instal·lar cada any una de les creacions de Cañas en un punt del poble.

El Museu Cañas de Banyeres del Penedès està situat al carrer del Bisbe Sanahuja, número 33, a la casa on va néixer l’escultor el 1905, que va ser habilitada com a museu el 2001, el mateix any de la seva mort. Conté el llegat fet per l’artista el 1998, compost d’escultures i dibuixos, que permeten fer un recorregut cronològic per les quatre etapes fonamentals de la seva obra. El museu és obert tots els diumenges, d’11 a 14 hores. També s’hi poden fer visites concertades. Per concretar dia i hora podeu trucar en horari laboral al telèfon 977 67 08 02 o escriure al correu electrònic museujosepcanas@gmail.com.

Al primer pis del Museu hi trobem un recorregut per l’obra de Josep Cañas ordenada cronològicament i distribuïda en quatre espais, que són les quatre etapes fonamentals en la seva vida i trajectòria artística. Com a període especialment interessant, i pel qual la Generalitat de Catalunya li va atorgar la Creu de Sant Jordi, trobem les obres fetes durant la seva estada a Mèxic, de l’any 1948 al 1955.

També destaca la donació de diferents col·leccions d’objectes etnològics de temàtiques que interessaven especialment a l’artista. Entre aquestes és important la col·lecció de peces relacionades amb la producció i emmagatzematge de vins i licors. L’artista va fer una compilació amb eines utilitzades per conrear els camps, botes de petites dimensions i les eines usades pels boters en la seva fabricació.

Obres a l’aire lliure

La ruta sobre Josep Cañas per Banyeres de Penedès la podeu començar amb la visita del Museu i sortir a la terrassa de la instal·lació per veure la rotonda dedicada al fill il·lustre de Banyeres del Penedès. Fent un tomb pel municipi anireu descobrint diverses obres de l’artista: l’escultura Maternitat, a la plaça de l’Om (al centre del nucli antic); El pescador, a la plaça 11 de Setembre; el relleu Els cérvols, al Centre Cívic Ernest Lluch, i, al Cementiri Municipal, l’escultura Mater Dolorosa.