La Fira del Vi de Falset busca la internacionalització

La 23a Fira del Vi de Falset (Mostra dels Vins de la DOQ Priorat i la DO Montsant) es planteja aconseguir més ressò internacional després d’haver consolidat el públic nacional en les vint-i-dues edicions celebrades fins ara. Enguany engegarà per primer cop en divendres. Serà el 4 de maig a les sis de la tarda i continuarà dissabte i diumenge, d’11 a 21 hores, en horari ininterromput. La fira falsetana torna a comptar amb actes repartits per pobles de tota la comarca. En la línia dels últims anys, la Fira del Vi de Falset es tornarà a caracteritzar per habilitar un seguit d’espais que acolliran tastos i activitats paral·leles adreçats als amants del vi i per una clara aposta pels actes pensats per a un públic professional.

A més de l’habitual presència de cellers a Falset durant el cap de setmana i de les activitats que es fan arreu de la comarca, la 23a Mostra de Vins de la DOQ Priorat i la DO Montsant no abandona el seu principi de posicionar-se com una fira professional i alhora de referència per al perfil wine lover, que és com es defineix els apassionats per la cultura del vi. En aquesta edició, l’organització es marca l’objectiu d’internacionalitzar la Fira del Vi. Per això han reforçat la difusió en altres països i, buscant atraure prescriptors, a través d’un acord amb Turisme de Catalunya s’ha organitzat una missió de periodistes francesos especialitzats en el món del vi que es desplaçaran al territori de la DOQ Priorat i la DO Montsant.

Girona serà la ciutat convidada d’aquesta edició, amb la qual cosa participarà en la fira amb un estand propi, alhora que s’organitzaran alguns actes tant a Girona com a Falset. L’alcalde de Falset, Jaume Domènech, assegura: “La Fira del Vi té vocació de fira nacional, i és per això que volem donar-nos a conèixer, sobretot, a tot Catalunya i, molt especialment, a les principals ciutats del país”. Les enquestes de visitants que s’han dut a terme a peu de fira posen de manifest que al voltant d’un 75% del públic de la mostra és català, i principalment de les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. Pel que fa al 20% restant, es tracta de visitants de la resta de l’Estat i d’altres països, entre els quals destaquen França, Alemanya i els Estats Units.

La Fira del Vi de Falset (Mostra dels Vins de la DOQ Priorat i la DO Montsant) va batre l’any passat el rècord absolut de venda de tiquets, en servir 37.200 degustacions (un 36% més que l’any 2016, quan en van ser 24.000).

La imatge de la Fira

El cartell i la imatge de la Fira són obra, en aquesta ocasió, de la dissenyadora de Falset Maria Sedó, que ha optat per fer un collage a partir de fotografies que destaquen el vincle entre el present vitivinícola de la comarca i la seva llarga tradició agrícola. “No seríem on som ara mateix si no ens haguessin precedit uns pagesos i pageses que van resistir i van seguir fent vi malgrat que semblava que tot els anava en contra. I per això els he volgut retre aquest homenatge en el cartell de la Fira”, afirma Maria Sedó. L’homenatge és doble, en aquest sentit, perquè compta amb una versió en la qual les protagonistes són dones pageses, i una altra en la qual són homes fent feines al celler.

En aquesta línia, l’edició d’aquest any de la Fira del Vi tornarà a comptar amb un acte d’homenatge a algunes de les persones i institucions que han sigut clau en aquest salt endavant vitivinícola que ha fet la comarca del Priorat al llarg de l’últim quart de segle.

Actes repartits per tota la comarca del Priorat

El pas dels anys ha convertit la Fira del Vi de Falset en un esdeveniment de caràcter comarcal, amb un programa carregat d’actes en pobles de tota la comarca. Així, a banda dels actes a Falset hi ha previstos tastos a Bellmunt (Tast de les Mines i Nit de les Mines), Porrera (Tast de Carinyenes), Capçanes (Nit de les Garnatxes), Gratallops (Tast amb Dones, Vi-night i Tast amb Llops), Poboleda (Vins i Música), el Masroig (Trobada de Food Trucks), Torroja (Tast de Cal Compte) i la Morera de Montsant (Vidart Priorat).