L’any 2019 els catalans vam gastar una mitjana de 2.280 € en compres per internet. Macrojornades consumistes com el Black Friday o les festes de Nadal es relleven sense descans durant poc més de dos mesos en què les emissions de CO 2 augmenten un 10%. Impulsivitat i comoditat es reparteixen a parts iguals la responsabilitat d’alimentar el monstre que acabarà controlant no només els nostres desitjos, sinó també les nostres necessitats.