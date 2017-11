Nacho Vallina: “La fira va dirigida als aficionats a la neu i també als qui s’hi vulguin iniciar”

Les instal·lacions de Fira Reus acolliran aquest cap de setmana, 11 i 12 de novembre, la primera edició de la fira Esquiades SnowFun, organitzada pel portal de venda de paquets de neu online Esquiades.com.

D’on sorgeix la idea de la fira?

Esquiades SnowFun surt ja fa quatre anys, quan ens vam traslladara les instal·lacions de Fira Reus. Arran de la bona relació amb Fira Reus i l’ajuntament de laciutat vam decidir engegar aquest esdeveniment fa un any, per dinamitzar el sector amb una nova fira, amb un format experiencial nou que fos referència. Fa uns anys que no es fan fires de neu a nivell estatal i vam pensar que era una bona oportunitat.

Què significa fira experiencial?

Les fires específiques han de tenir continguts perquè els clients vegin sobretot les marques i els expositors d’una manera totalment diferent. Ja no hi ha una aposta per repartir fullets i flyers a les fires. Les marques han d’oferir experiències, ja sigui amb tecnologia, realitat virtual, sortejos, massatges, gastronomia o activitats lúdiques, com una pista de patinatge sobre gel o inflables per als nens que simulen la neu.

A qui va dirigida la fira?

És una fira per al client final: la gent que li agradi la neu, que siguin esquiadors, però la fira també té una part de continguts important per a persones que es vulguin iniciar en el món de la neu, que sentin curiositat per això d’anar a esquiar. Tenim xerrades per a aquest públic, però també per a gent molt fan de l’esquí. Disposem de molt contingut per a famílies i grups d’amics que vulguin passar un dia diferent entorn del món de la neu i la muntanya.

Quina assistència preveuen?

Volem ser molt humils en aquest aspecte, però ens agradaria portar més de 5.000 persones. S’han venut moltes entrades anticipades, que tenen un cost de 3 euros. A la taquilla en costaran 5. La vocació d’Esquiades SnowFun és de continuïtat. Hem de veure si els expositors hi continuen participant, perquè ells són els grans protagonistes, i també la resposta final dels visitants, però la nostra idea no és fer la fira només aquest any.

Quins expositors venen?

Hem aconseguit reunir les principals estacions d’esquí de la península Ibèrica. A la fira vindran les estacions més grans de Catalunya, però també de Sierra Nevada, el Pirineu aragonès i Font-Romeu, al Pirineu francès.

Si hagués de destacar tres experiències de la fira que el visitant no es pot perdre, quines serien?

Una és el simulador d’esquí més gran del món, que serà a l’estand de l’organització. A l’estand de Ferrocarrils de la Generalitat hi haurà una pista d’esquí infinita, que és una rampa que es mou mentre l’usuari esquia. I també tenim un programa de xerrades molt potent, des de presentacions d’estacions i iniciació en la pràctica de l’esquí fins a monòlegs de neu, amb Javi Sancho, diumenge a la tarda.