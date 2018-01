Reus passa el testimoni de la Capital de la Cultura Catalana a Manresa

Reus ha acomiadat l’any de la Capital de la Cultura Catalana 2017, que hi ha portat fins a 709 activitats i ha congregat 200.000 espectadors als carrers i espais de la ciutat, amb un pressupost de 950.000 euros. Els espectacles de cloenda es van celebrar el 12 de gener al Teatre Fortuny i l’endemà a la plaça Mercadal.

L’acte més institucional, al Teatre Fortuny i dirigit per Francesc Cerro, va incloure l’espectacle musical Dos segles d’esplendor, de Teatre de les Comèdies, un recorregut musical i cultural per 200 anys d’història de la ciutat, una petita síntesi del que ha suposat Reus CCC 2017, i va servir per donar el relleu de la capitalitat cultural catalana a Manresa. L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va anunciar que Reus serà Ciutat de la Música aquest 2018.

El dissabte 13 de gener, la plaça Mercadal va albergar un acte gratuït festiu de carrer, ple de llum, focs artificials i música. La vetllada va anar a càrrec de la Pirotècnia Igual, que va permetre que la ciutadania sentís música en directe i veiés una projecció d’imatges i vídeos de tot el recorregut cultural de Reus durant el 2017.