‘Rural art’ entre vinyes

El crit de Lily Brik fotografiat per Rodtxenko l’any 1924 ressona als murals de la lleidatana Mireia Serra. En un gest d’homenatge, li ha manllevat la signatura a la poetessa russa, símbol de la revolució. Esprai i pintura clàssica han estat els aliats de la Lily Brik de Lleida per convertir la paret de ciment d’un dipòsit entre vinyes a la Figuera en un quadre de rural art de bellesa infinita. Una Venus d’ulls penetrants, que convida a la reflexió, a la pausa, al diàleg amb la natura i amb el vi Venus, de Sara Pérez i René Barbier. Ells li han fet l’encàrrec d’interpretar-lo a la partida del Guixà, d’on aviat sortirà un nou vi. Enològicament, Venus és “el resultat de la recerca de la bellesa, cada any”. “Un intent d’interpretar la feminitat i la terra a través de l’ampolla. Misteri i seducció, discurs i opulència, calma, paciència, equilibri i passió”, resumeix l’enòloga.

“Modernisme impressionista. Motius florals i colors pàl·lids. Enfocament i desenfocament dels elements. Mirada clara, neta i desafiant, que l’espectador se senti intimidat. Que la dona atregui molt, sense ensenyar el seu cos”, reivindica Lily Brik. Li han calgut vuit hores diàries durant un mes sencer i lluitar contra vents gèlids i forts al novembre per estampar a la Figuera la seva interpretació de Venus, captivadora i embolcalladora com el vi del Montsant. “Hi ha essencialment un respecte per la bellesa natural i preciosa de la llum i els colors de la terra. Són patrimoni del Priorat i els he inclòs al mural. Respecto l’entorn, llegeixo els costums, els interpreto i me’n faig ressò”, diu Brik.

És artista autodidacta. Des de fa tres anys s’hi dedica professionalment i reconeix obertament que hi entra per “canalitzar sentiments”. “Al Priorat he descobert l’autenticitat de l’ésser humà en el procés del vi, la paciència, l’espera, una noblesa espectacular. És el procés més humà que he conegut mai. Hi ha puresa”, diu. I afegeix: “La Sara i el René són tan enèrgics, tenen tanta força, que t’enganxen. Quan arribes al Priorat, esperes sofisticació i després trobes valors ferms, ètica, professionalitat. Tenim més projectes junts”.

“He pintat amb brotxa, corró i pintura plàstica. És nou per a mi i més lent. És el principi d’alguna cosa que espero que sigui tan bonica com el lloc”, escrivia l’artista a les xarxes socials tot just iniciar l’aventura. Al Priorat hi ha deixat el batec artístic i se n’emporta l’enyorança i el coneixement après, de vins i persones. Qui passa ara pel Guixà, admira la nova dimensió del paisatge. La Venus de la Figuera és verdaderament pertorbadora. Tant com la frase de capçalera de Lily Brik que signa Thomas Berton: “Gràcies a l’art em vaig trobar i em vaig perdre al mateix temps”.