Sant Jordi trenca els estereotips de gènere a ritme de pop-rock

Sant Jordi i la princesa anant junts a trobar el drac, dones i homes soldat, i altres elements que trenquen els estereotips de gènere. És la llegenda de sant Jordi del segle XXI, explicada a ritme de pop-rock a la Cantata de la Llegenda de la Princesa i Sant Jordi, amb música i lletra del periodista montblanquí Jordi Cartañá i les veus de Joan Reig i de Maria Jacobs. Tot un esdeveniment musical que s’estrenarà el 3 de maig a Montblanc, quan la cantaran 400 escolars de cicle mitjà de la Conca de Barberà, en l’acte biennal que organitza el Centre de Recursos Pedagògics de la Conca de Barberà i que en aquesta ocasió comptarà amb la col·laboració de l’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi. La cantata ja està disponible en llibre-disc, amb il·lustracions de la també montblanquina Laura Magrinyà i una acurada edició a càrrec de l’editorial La Musca, de l’Espluga de Francolí.

“Tenia clar que aquesta vegada no fos sant Jordi qui salvés la princesa, sinó que tots dos junts, amb el mateix valor i les mateixes pors, anessin a trobar el drac”. Aquesta frase de Jordi Cartañá deixa clares les intencions de la cantata i del seu llibre-disc, amb un alt component pedagògic i que busca trencar estereotips de gènere, tot preservant -això sí- l’essència i els valors que envolten el mite de sant Jordi. Per això, segons afegeix el seu artífex, “es tracta d’una obra adequada per treballar-la a les escoles i també per gaudir-ne a casa en família”.

Joan Reig i ‘La cançó del Drac’

Emmarcada en el gènere del pop-rock, la Cantata de la Llegenda de la Princesa i Sant Jordi intercala el relat teatral amb sis cançons plenes de ritme. Hi trobem el músic de Constantí Joan Reig interpretant La cançó del Drac, la cantautora Maria Jacobs, de Valls, col·laborant en quatre temes més, i el mateix Jordi Cartañá cantant en una altra de les cançons. La cirereta del pastís és la col·laboració de tres cors infantils de l’Escola de Música de Montblanc, la trompeta d’Èdim Martí i el violí de Daan Strootman.

Pel que fa al llibre-disc, que ja va fer la seva primera aparició en públic el 19 de gener al sopar d’elecció de Sant Jordi i la Princesa de la Setmana Medieval de Montblanc d’enguany, inclou un gran nombre d’il·lustracions, les partitures de les cançons i un CD on es poden escoltar i també cantar, ja que també ofereix les versions instrumentals per poder-hi cantar a sobre. El llibre-disc aspira a formar part del repertori de cantates infantils d’arreu del país.