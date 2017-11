Carrers i places plenes a vessar de gent que es manifesta cívicament per rebutjar l’empresonament injust d’activistes de pau i membres del Govern legítim . Ràbia, impotència i un generalitzat sentiment d’indignació marquen el final de la revolució dels somriures. Perquè no tenim ganes de riure. A l’altre costat, els que defensen un dubtós estat de dret se situen darrere dels que no obren boca. El silenci us farà còmplices.