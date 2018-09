Tarragona ja té la primera geganta inclusiva

La Frida és la nova geganta tarragonina, que es podrà veure per la Festa Major de Santa Tecla. Està feta a semblança de la mundialment coneguda artista mexicana Frida Kahlo i no és una geganta qualsevol, sinó que està adaptada per facilitar que la puguin portar persones en cadira de rodes, sordes i cegues. És, doncs, el primer gegant inclusiu de Tarragona. La creació l’ha sufragat Dow, com a part dels compromisos contrets per la companyia en el 50è aniversari de la presència a Tarragona.

De la producció se n’han fet càrrec l’escultora Dolors Sans i la modista Rosa Casculleras, i l’inspirador de la idea és Romà Solé, cofundador de la penya festiva Festa per a Tothom.